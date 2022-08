El motivo por el que William Levy acabó en la policía en Marbella

Para los famosos, ser una persona muy conocida a veces tiene su parte más agria, ya que implica tener que lidiar con mucha presión por parte de los fans, o incluso no poder caminar con tranquilidad por la calle.

Es algo que puede decir William Levy, quien ha visto crecer su reconocimiento a nivel mundial gracias a 'Café con Aroma de Mujer'. Una serie que le ha cosechado mucho éxito, pero también preocupaciones que antes no tenía.

Hasta el punto de tener que hacer un llamamiento a los medios para que dejen de preguntarle por cuestiones personales, en cuanto a su ruptura con Elizabeth Gutierrez, como puedes ver en el vídeo de arriba. A ello se suma otra situación incómoda por la que ha tenido que pasar estos días.

Hace unos meses que el actor cubano aterrizaba en España para rodar su próxima serie, 'Montecristo', rodada entre Madrid y las Islas Canarias, y que será su próximo gran trabajo.

Pero, cuestiones laborales aparte, también ha podido disfrutar de su paso por Segovia, así como de las playas por la Costa del Sol, donde además fue visto en la gala solidaria Starlite, coincidiendo con otras celebridades, y donde dio un emotivo discurso a los presentes contando su trayectoria.

Sin embargo, su despedida de Marbella no ha sido la mejor posible, ya que ha tenido que pasar por una comisaría de la Policía Nacional antes de coger su vuelo. Y es que el actor habría sido acosado por un fan en la ciudad malagueña antes de abandonarla, por lo que acudió a las autoridades en busca de protección.

Así lo ha explicado a la revista Semana el paparazzi Jordi Martín: "Mi sorpresa es que no va a coger el vuelo privado, que se dirige a comisaría, descarga las maletas y está alrededor de tres horas. Me dicen que la policía le protege de cara a que los fans no le acosen en el aeropuerto".

Un tiempo cautelar que el actor tuvo que pasar acompañado de los agentes para poder abandonar la ciudad sin que hubiera mayores percances.

