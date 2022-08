Elizabeth Gutiérrez visita Madrid con su hija, ¿para ver a William Levy?

Elizabeth Gutiérrez y William Levy pusieron fin a su relación este año, justo cuando el actor cubano se encuentra en un punto álgido de su fama por protagonizar 'Café con Aroma de Mujer', lo cual hizo que esta ruptura, tras 20 años de relación, estuviera en el foco mediático.

Una ruptura que confirmó el hecho de que Levy no se pasara por el cumpleaños de la que había sido su pareja, o al menos, no se le vio en las imágenes que ella compartió de la celebración, como puedes ver en el vídeo de arriba. Tampoco hubo ninguna felicitación pública por su parte.

Sin embargo, algo podría estar cambiando estos días. O así lo parece a juzgar por el Instagram de Gutiérrez, donde ella ha compartido un vídeo de su paso por Madrid junto a Kailey, la menor de sus dos hijos. En el mismo se la puede ver junto a la pequeña paseando frente al Palacio Real en la Plaza de Oriente.

Y la coincidencia es que Levy también se encuentra en Madrid, en su caso por motivos profesionales, ya que está rodando la serie 'Montecristo', una adaptación actual de la novela de Alejandro Dumas.

Una coincidencia que ha llamado la atención de sus fans, ya que podría suponer un reencuentro entre ambos actores, el primero desde su ruptura, o al menos un acercamiento. Lo cierto es que no hay muestras en sus redes de que se les haya visto juntos, y Levy no ha comentado la publicación de su ex.

Pero las especulaciones circulan en torno a quién podría haber grabado a Gutiérrez con su hija, y se desconoce si han venido a la capital española junto a otro acompañante, que podría ser Cristopher, o 'Tophy', como también se le conoce, el mayor de sus hijos.

De hecho, fue este último el que hizo que William y Elizabeth mostraran un punto de unión desde su ruptura. Fue cuando el joven compartía unas fotos de su evolución jugando al béisbol, y que tanto su padre como su madre comentaron para apoyarle.

