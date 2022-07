'Café con Aroma de Mujer' ha marcado un antes y un después en la vida de William Levy. El actor ya cargaba a sus espaldas con una larga trayectoria profesional, pero si algo ha supuesto su verdadero salto al público español ha sido Sebastián Vallejo, el personaje que interpreta en la famosa telenovela.

Desde entonces, la legión de fans del atractivo intérprete no solo no ha dejado de crecer si no que se ha expandido mundialmente hasta llegar a nuestro país.

De ahí, la felicidad de muchísimos españoles al conocer que el cubano recientemente se instalaba en Madrid con motivo del rodaje de la nueva serie que protagoniza, 'Montecristo'.

No es de extrañar entonces que el actor de 41 años aproveche sus días libres para conocer la cultura y los lugares que componen la nación. Sus pasos son de lo más comentados y sus publicaciones siempre consiguen levantar pasiones entre sus seguidores, y más cuando el reconocido intérprete se pasea por una de las ciudades más emblemáticas de nuestro país.

Y es que, este pasado fin de semana William Levy ha visitado, nada más y nada menos que, ¡Segovia! Así ha dejado prueba de ello a través de su perfil de Instagram con un 'reels' que si algo ha desatado ha sido la locura de sus seguidores.

En el vídeo que muestra todo un recorrido de la ciudad, vemos como el actor no quiso perderse el acueducto romano, la catedral gótica ni el barrio judío. Bajo el son de 'Gozar la vida', de Julio Iglesias, el actor de moda muestra cómo recorre los bellísimos rincones de la ciudad en compañía de unos amigos.

Convertido en todo un segoviano, Levy no pudo escoger mejor a la hora de disfrutar de la gastronomía. Y es que, fue a comer al mítico restaurante 'Casa Cándido', donde deleitó a su paladar con el cochinillo y el ritual que lo acompaña.

La inesperada cita de William Levy y Susanna Griso

Su tour no ha sido la única publicación que recientemente plagaba su tablón de comentarios con mensajes de asombro. Y es que, hace apenas unas semanas el protagonista de la telenovela colombiana sorprendió en unas fotografías junto a Susanna Griso.

Fue la presentadora de 'Espejo Público', de Antena 3, la que dejó constancia de ello a través de su perfil con cuatro imágenes donde ambos derrocharon una actitud de lo más distendida y relajada en la que predominaban las risas y carcajadas.

