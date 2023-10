Las palabras de Matthew Perry el año pasado se hacen virales tras su muerte: Así quería ser recordado y no era por Friends

Matthew Perry moría el pasado 28 de octubre a los 54 años tras encontrarlo en el jacuzzi de su casa. El actor se convirtió en uno de los rostros más importantes de mediados de los 90 y principios de los 2000 gracias a su papel de Chandler Bing en Friends.

Su participación en Friends es su trabajo más exitoso y por el que se le conoce en todo el mundo. Pero la carrera de Matthew Perry va mucho más allá de Chandler como puedes ver en esta lista de sus películas y series.

Pero de lo que estaba más orgulloso Perry no era de su magistral interpretación en Friends y no es por lo que quería ser recordado en la vida. Lo que más le importaba al actor es que se le recordara por el apoyo y ayuda que ofreció a las personas que han sufrido alcoholismo o han tenido problemas con las drogas.

"Lo mejor de mí, sin excepción, es que si alguien se me acerca y me dice: No puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme? Puedo decir que sí, hacer un seguimiento y hacerlo, eso es lo mejor", se le puede ver a Matthew Perry decir en un vídeo que ahora se ha hecho viral en Twitter.

"He dicho esto durante mucho tiempo, cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione", comentaba. "Quiero que eso sea lo primero que se mencione y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo".

Esto mismo también lo explica en sus memorias donde comentaba que había llegado a escribir una obra de teatro sobre su experiencia como adicto: "También escribí mi obra The End of Longing, que es un mensaje personal para el mundo, una forma exagerada de mí como borracho".

"Tenía algo importante que decirle a personas como yo y a personas que aman a personas como yo", comenta sobre cómo lo escribió para las personas que sufren esos problemas.

Aunque, Matthew Perry era consciente de que era una petición muy difícil debido al enorme éxito que tuvo con Friends: "Sé que no sucederá, pero sería bueno".

En su larga lucha por superar sus problemas de adicción Matthew Perry, el actor llegó a convertir su mansión de Malibú en un centro de vida sobrio que llamó Perry's House.