¿Va a sustituir Adria Arjona, novia de Jason Momoa, a Gal Gadot como Wonder Woman? James Gunn responde

En plena promoción de Superman, la primera película del renovado Universo DC bajo el mando de James Gunn, los rumores no dejan de circular en redes sociales.

Uno de los más virales últimamente sugería que Adria Arjona podría ser la nueva Wonder Woman que sustituirá a Gal Gadot. Ante la creciente especulación, el propio Gunn ha querido zanjar el tema con una respuesta directa.

Gal Gadot en 'Wonder Woman 1984' | Warner Bros.

Durante un junket con Extra, el director y arquitecto del nuevo DC Studios abordó el tema con claridad, pero también con cierto humor, aludiendo al peso que tienen hoy en día las redes a la hora de alimentar teorías de casting sin fundamento.

"Las redes sociales tienen un papel muy importante en estos proyectos, y muchos de nosotros estamos mirando con ojo de halcón a la gente que sigues... y en el momento que sigues a alguien en Instagram ya es como, '¿es la nueva Wonder Woman?'", reconocía el entrevistador.

Y Gunn responde al momento refiriéndose en concreto a lo que ha pasado con Adria Arjona.

"No no no, a ver, con Adria... mira, sigo a Adria en Instagram, pero todo el mundo se puso en plan, '¡eso significa que es Wonder Woman!' Y sería una Wonder Woman genial, por cierto. Pero ella salió en una película que hice hace como siete años, y hemos sido amigos y nos conocemos deste entonces. Así que ya la seguía desde ahí, no acabo de seguirla, y la gente está todo el rato buscando estas cosas...", aclara James, refiriéndose a la película The Belko Experiment.

Con esto, Gunn deja claro que, por ahora, no hay ninguna vinculación oficial entre Arjona y el papel de la icónica amazona. Eso sí, el director también confirmó hace unas semanas que una nueva versión de Wonder Woman está en desarrollo, aunque sin Gal Gadot ni, por el momento, una actriz asignada al rol.

Curiosamente este no es el único lazo que une a Adria con el Universo DC, pues actualmente es la pareja de Jason Momoa que ha sido una pieza clave de éste durante años como Aquaman y ahora continuará dando vida a Lobo, el antihéroe de Supergirl.

Jason Momoa y Adria Arjona | Cordon Press

No obstante, aunque la idea de ver a Adria Arjona como Diana Prince suena interesante para muchos fans (incluido el propio Gunn), no hay planes oficiales al respecto… al menos por ahora.