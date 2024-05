The Witcher: Freya Allan reconoce que le "da pena" Liam Hemsworth mientras lidia con sustituir a Henry Cavill

Hace ya cerca de dos años que se dio a conocer que Henry Cavillabandonaba The Witcher, la serie que fue su 'passion project', entre rumores de diferencias con los creadores y su futuro en el Universo DC.

Más tarde se confirmó que Cavill no volvería tampoco a ser Superman, como se había anunciado, por lo que el actor se quedó sin las dos grandes franquicias de su carrera.

Tras haber estrenado y terminado su última temporada como Geralt de Rivia, los fans de The Witcher se mantienen escépticos y expectantes ante la llegada de la temporada 4, donde Henry será reemplazado por Liam Hemsworth, algo que también ha traído controversia.

Freya Allan, una de las protagonistas de la serie, se ha sincerado en Collider sobre la situación de Liam.

Henry Cavill y Freya Allan como Geralt y Ciri en 'The Witcher' | Netflix

"No quiero hablar por él, pero por lo que sé, creo que de verdad lo quiere intentar y ponerle corazón. Ha estado entrenando. Me da pena él, la verdad, porque, en primer lugar esta base de fans puede atacar bastante, y no es una situación ideal coger el testigo del papel de otro", confiesa.

"Pero tengo muchas ganas de ver lo que hace. Y es un tío encantador. Solo espero que la gente le dé la mínima oportunidad, ¿sabes?", añade la actriz.

Al parecer, en esta entrega las historias de Ciri y de Geralt no se cruzarán demasiado.

"Nuestros personajes y tramas van a llevar caminos separados. Así que realmente estoy en mi propio viaje. Obviamente, Geralt siempre va a tener un peso enorme en mi personaje, pero es básicamente solo ella", adelanta.