'The Witcher' aclara el verdadero motivo por el que se negaron a terminar la serie con la marcha de Henry Cavill

Tras la polémica que rodeó la marcha de Henry Cavill de 'The Witcher', Netflix ha confirmado que la tercera temporadano será la última y se dividirá en dos partes, la primera llegará el 29 de junio.

Henry Cavill era la elección ideal para interpretar a Geralt de Rivia y los fans estaban encantados con su trabajo y su respeto al material original, ya que él era un gran fan de los libros y los videojuegos de Andrzej Sapkowski antes de obtener el papel.

Sin embargo, para tristeza de los fans, el actor confirmó su despedida de la serie al mismo tiempo que estaba preparado para interpretar de nuevo a Superman en los futuros proyectos del Universo DC, aunque finalmente las ilusiones de los fans se volvieron a ver truncadas después de que James Gunn le comunicara que no contaría con él en la nueva era de DC para volver a interpretar a Clark Kent.

Así, finalmente Cavill confirmó que no volvería a ser Superman ni tampoco Geralt de Rivia, pues comunicó a través de sus redes sociales su despedida de la serie y la entrada del famoso actor de 'Los Juegos del Hambre', Liam Hemsworth, para interpretar al Lobo Blanco.

"Mi viaje ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar".

Pero los fans no aceptaban este cambio y pedían a Netflix que cancelase la serie y le dieran un final antes de continuarla sin Cavill.

Ahora, sobre la marcha del actor, la showrunner Lauren Hissrich ha confesado para Total Film: "Era el momento para él para pasar página. Yo creo que todos hemos estado de luto a nuestra manera".

Además, ha revelado que no tuvieron en mente en ningún momento finalizar la serie y la historia en la tercera temporada: "Tuvimos la elección de sacar a Geralt y acabar la serie, pero no es algo que queramos hacer. Hay demasiadas historias todavía por contar".

"El centro de 'The Witcher' es sobre la familia. Y llegados a este punto en el que nuestra familia por fin tiene la oportunidad de estar junta por primera vez y realmente empezar a imaginar un futuro juntos, también era muy emocionante poder darle esta promesa a la audiencia... llegar a ese lugar donde ellos pudieran conseguir algo de felicidad. Pero es 'The Witcher' así que... ¡por supuesto eso no dura!", ha comentado Hissrich.

La showrunner ha añadido que tampoco se plantearon la opción de buscar a un nuevo hechicero en lugar de buscar a un nuevo actor que pudiera interpretarle: "Si sustituyéramos a Geralt por otro hechicero nos alejaríamos mucho de los libros y no creo que eso fuera algo que nadie quisiera tampoco".

Además, hace unos meses salía a la luz que la elección de Liam Hemsworth como el protagonistade 'The Witcher' fue muy sencilla porque el actor estuvo entre los tres candidatos principales para interpretar a Geralt de Rivia cuando la serie aún estaba en preparación.

Liam Hemsworth y Henry Cavill | Getty

Hissrich ha confirmado: "Estamos entusiasmados de que Liam se una. Tiene el listón muy alto, pero también mucha energía y muchas ganas. Obviamente es un capítulo completamente nuevo para nosotros y hay muchos sentimientos involucrados, pero al final del día, nos encanta lo que estamos haciendo así que seguiremos haciéndolo".