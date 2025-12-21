Conan O'Brien "se siente culpable" por no intervenir en la discusión de Rob Reiner y su hijo en su casa la noche antes de ser asesinado

Nick Reiner, el hijo mediano de Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, ha sido arrestado por el asesinato de sus padres la tarde del domingo 14 de diciembre en su casa en Brentwood, un acaudalado barrio de Los Ángeles.

Amigos de la familia declararon al periódico Los Angeles Times que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O'Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

Rob Reiner y Michele Singer | Gtres

Días más tarde, una fuente le dijo a #ShutterScoop, de RobShutter, que el presentador se arrepiente de no haber intervenido durante la discusión de Rob Reiner y su hijo Nick en su fiesta de Navidad.

Al parecer, según comentan las fuentes, la última vez que O'Brien vio al matrimonio fue en su fiesta de Navidad, 24 horas antes del incidente. "Sigue pensando: '¿Qué hubiera pasado si yo hubiera intervenido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera apartado a Rob o lo hubiera parado?'", dice la fuente.

"Conan está repasando cada detalle en su mente", dijo una segunda fuente sobre O'Brien. "Está atormentado y sigue preguntándose si poco de lo que hizo, o no hizo, podría haber marcado la diferencia".

Nick Reiner había sufrido adicción a las drogas en el pasado y, a pesar de que aparentemente se había recuperado, todo parece apuntar a una recaída. Las causas oficiales de la muerte revelaron que Rob Reiner y su mujer Michele Singer fallecieron a causa de heridas punzantes y las autoridades detuvieron a su hijo mediano Nick como el autor de los hechos.