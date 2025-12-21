ACTUALIDAD
Los cuerpos de Rob Reiner y su mujer Michele Singer fueron devueltos a su familia casi una semana después del asesinato
Los cuerpos del cineasta Rob Reiner y su mujer Michele Singer han sido devueltos a la familia casi una semana después de haber sido encontrados sin vida en su casa en Brentwood, un acaudalado barrio de Los Ángeles.
Publicidad
Ya ha pasado una semana desde el trágico asesinato de Rob Reiner y su mujer Michele Singer. Ambos fueron encontrados sin vida la tarde del domingo 14 de diciembre en su casa en Brentwood, un acaudalado barrio de Los Ángeles.
Ahora, tal y como ha confirmado el médico forense del condado de Los Ángeles a la revista People, los cuerpos del icónico director y su esposa fueron devueltos a la familia el viernes 19 de diciembre, casi una semana después de los hechos. La pareja fue encontrada muerta por heridas de arma blanca y las autoridades dictaminaron que fue un homicidio.
La revista también recoge que no se espera que el forense emita un informe médico completo y detallado hasta dentro de 90 días.
Unas 6 horas después de ser encontrados sin vida por su hija Romy, las autoridades arrestaron al hijo de la pareja, Nick Reiner y ha sido acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.
La discusión pública
El sábado por la noche, un día antes de que el matrimonio fuera encontrado, Rob Reiner y su hijo Nick discutieron en una fiesta en casa de Conan O'Brien y muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña, tal y como recoge el periódico Los Ángeles Times.
Recientemente, hemos sabido que el presentador se arrepiente de no haber intervenido en la discusión y que está "atormentado" pensando en lo que hubiera pasado si hubiera apartado a Rob o hubiera parado a su hijo.
Publicidad