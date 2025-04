The White Lotus 4: Todo lo que sabemos de la nueva temporada, y dónde podría ambientarse

La tercera temporada de The White Lotus ha sido un completo éxito en la plataforma de streaming Max. La serie creada por Mike Whiteha cautivado a los espectadores desde su primera temporada y ahora, después del impactante final de su última temporada, los fans se preguntan: ¿Habrá una cuarta temporada?

Hasta el momento, solo se conoce que la cuarta temporada ha sido confirmada, pero todavía no ha comenzado su producción. Por lo que White ya está preparando las próximas vacaciones de sus nuevos personajes.

Sam Nivola, Sarah Catherine Hook, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Parker Posey, Morgana O’Reilly en The White Lotus 3 | HBO Max

Tras haber visitado los exclusivos resorts White Lotus en Hawái, Italia y Tailandia, muchos fans se preguntan cuál será el próximo destino de los lujosos huéspedes. Aunque aún no hay una confirmación oficial, ya hay algunos indicios que apuntan a que la próxima parada podría ser en Europa.

La directora de la serie, Francesca Orsi, declaró en febrero a Deadline: "Estaremos buscando localizaciones en las próximas semanas, así que pronto lo sabremos. No puedo decir exactamente dónde aterrizaremos, pero lo más probable es que sea en algún lugar de Europa".

A partir de estas declaraciones, y considerando las localizaciones elegidas en temporadas anteriores, los fans no han tardado en especular sobre el posible destino de la esperada cuarta entrega. Como las anteriores se desarrollaron en climas cálidos, no se descarta un cambio de escenario que implique temperaturas más frescas. Sin embargo, el socio de producción de Mike White ya advirtió: "A Mike no le gusta el frío", lo que podría descartar estas opciones.

El staff de 'The White Lotus' | HBO Max

También, teniendo en cuenta que las tres temporadas se rodaron en resorts de la cadena Four Seasons, revisar la lista de ubicaciones de la franquicia hotelera podría ofrecer pistas reveladoras sobre el próximo destino.

Por otro lado, entre los posibles destinos fuera de Europa que suenan con fuerza para esta nueva temporada, también figuran Australia y Japón.

"Mi sueño sería llegar a todos los continentes", comentó White durante una conferencia de prensa. "Si seguimos adelante, tendremos que venir a Australia. Sería divertidísimo. Obviamente, hay muchísimo talento aquí y la belleza es indiscutible, así que siento que cumple con todos los requisitos".

En cuanto a Japón, parece que originalmente iba a ser el escenario de la tercera temporada, pero finalmente Tailandia resultó ser una opción más conveniente desde el punto de vista de la producción. "Primero iremos a Tailandia y luego a Japón", dijo David Bernad, el socio de producción de White, a People.

Todavía no se sabe con certeza dónde se grabará finalmente esta nueva temporada, pero lo que sí se sabe es que no sonará igual debido a que Cristóbal Tapia de Veer, el compositor detrás de las icónicas bandas sonoras de las entregas anteriores, no participará en esta nueva etapa debido a diferencias creativas con White.

Aunque la cuarta temporada aún no ha comenzado su rodaje, se espera que la producción arranque en 2026. Esto significa que los fans deberán esperar antes de poder regresar a las lujosas instalaciones del resort White Lotus.