The Walking Dead: lo que necesitas saber de su última (y más icónica) temporada, que se despide en Neox

The Walking Dead ha sido una de las series más consumidas y exitosas de toda la historia de la televisión, además de acaparar infinidad de versiones y adaptaciones a lo largo de su existencia.

El 31 de octubre de 2010 cambió el mundo de la ficción para siempre. El estreno del primer capítulo de la serie estadounidense creada por Frank Darabont, basada al mismo tiempo por la AMC en la serie de cómics homónima de Robert Kirkman, abrió una hecatombe de personajes de ficción encabezada por Andrew Lincoln, que no pudo parar, prácticamente hasta nuestros días. Sus seis primeras temporadas superaron picos de audiencia de más de 17 millones de telespectadores mundiales, pendientes de las tramas de históricos personajes encarnados por Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Danai Gurira, Chandler Riggs, Steven Yeun, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand o Jeffrey Dean Morgan, entre muchos otros.

Andrew Lincoln seguirá siendo Rick Grimes | Objetivo TV

El hilo conductor de la historia más consumida por millones de telespectadores de medio globo terráqueo es el apocalipsis zombi. La lucha entre los pocos supervivientes y los ya popularmente conocidos caminantes, centra la trama principal de las primeras temporadas de una saga que no pararía de generar contenido. Como si de la reciente pandemia por coronavirus se tratase, salvando exageradamente las distancias, en The Walking Dead otro virus infecta y acaba con casi la totalidad de la población mundial para convertirlos en zombis.

A través de la trepidante leyenda del protagonista Rick Grimes, un policía que empieza toda esta surrealista experiencia tras despertarse de un coma. Su lucha por encontrar vivos a su mujer e hijo se entrelaza con la de ostentar el poder de mandamás de una comunidad de vivos que lo arrastran contra todo pronóstico al mundo de los muertos vivientes. Por si esto fuese poco, el drama de horror postapocalíptico que propuso la televisión de EE.UU. también añade una trama de amor y desamor: un excompañero de patrulla del personaje principal mantiene un romance con Lori, pensando que su marido también formaba parte de los zombis.

177 imponentes episodios repartidos a lo largo de 11 temporadas, cada cual más icónica que la anterior, pero no tanto como la definitiva. Los 24 últimos capítulos dieron demasiado de qué hablar y fueron la excusa perfecta de muchas producciones para seguir ahondando en esta historia irreal que sigue acaparando el interés de millones de televidentes por infinitas señales.

Desde los episodios web de la AMC, como Torn Apart (2011), Cold Storage (2012), The Oath (2013) y Red Machete (2017), pasando por una presentación de televisión en vivo, titulada Talking Dead (2011), coincidiendo con el debut de la segunda temporada de la exitosa ficción de Darabont. Todo servía para estirar y hurgar en el surrealismo de los caminantes más famosos del planeta. Sin embargo, las más reconocidas y con casi la misma repercusión que la ficción matriz, fueron las numerosas secuelas que se crearon al mismo tiempo que la emisión del propio serial de muertos vivientes.

'The Walking Dead' | FOX

Las secuelas zombis

La primera serie complementaria en ver la luz, y también creada por la AMC, fue Fear The Walking Dead (2015). Cinco temporadas que incluso pisan el territorio de The Walking Dead a través de la incursión de personajes que parten del apocalipsis zombi, en este caso refugiados en la costa oeste de los Estados Unidos y México.

En 2020 se estrenó otro spin-off llamado The Walkind Dead: World Beyond, de dos temporadas, creada por Scott M. Gimple y Matthew Negrete. Su núcleo de contenido es la primera generación de niños que han crecido durante el apocalipsis zombi que se hacen llamar Endlings y son conscientes de cómo sobrevivir si se enfrentan a ellos, pero otros han sido criados detrás de las paredes y nunca han experimentado la supervivencia.

Nick, protagonista de 'Fear The Walking Dead' | AMC

The Walking Dead: Dead City llegó en 2022, mismo año que desapareció la ficción original. Constó de 6 únicos episodios ambientados en Manhattan y fue protagonizada por Morgan y Cohan como sus personajes Negan y Maggie, respectivamente.

Y, por último, una de las más aclamadas, The Walking Dead: The Ones Who Live (2023). La serie de seis únicos capítulos, que estaba pensada para ser una película, tiene lugar después de los eventos del quinto episodio de la novena temporada, What Comes After, y el decimotercer episodio de la décima temporada, What We Become, presentando una "historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado", según declararon sus creadores.

Ahora, preparan The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off de Norman Reedus que se ambientará y rodará en España.

Norman Reedus como Daryl en 'The Walking Dead' | AMC

The Walking Dead, última temporada en Neox

Este domingo 4 de agostoNeox estrena los últimos capítulos de la temporada final, que prometen emociones intensas y escenas inolvidables para sus seguidores.

El canal de Atresmedia TV emitirá los episodios finales de la serie postapocalíptica más famosa de la televisión, que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Con su mezcla de tensión, emoción y un elenco estelar, The Walking Dead ha mantenido a los espectadores enganchados durante más de una década. Ahora, con el estreno en abierto de los últimos episodios de su temporada final en Neox, los fans tendrán la oportunidad de despedirse de esta emblemática serie que ha marcado una era en la pequeña pantalla.