Sale a la luz el OTRO final de 'The Walking Dead' y era mucho más enigmático

'The Walking Dead' nos ha regalado muchos momentazos en estos doce años y once temporadas. Es más, sabíamos que sería una serie épica en cuanto fuimos testigos del impactante despertar de Rick Grimes en la camilla de un hospital y en medio de un apocalipsis zombie.

Tras más de una década en la que (literalmente) hemos visto crecer a los personajes a los que acompañamos a lo largo y ancho de Estados Unidos, el Apocalipsis más largo de la historia de la televisión concluyó este lunes 21 de noviembre.

Tras la confirmación de tres spinoffs del fenómeno zombie y la continuación de series como 'Tales' o 'Fear The Walking Dead', el episodio final de la serie, titulado 'Descanse en paz', ya no se nos hace tan amargo.

Sin embargo, si pensabas que ya lo habías visto todo de la serie original, estás muy equivocado, pues, según ha informado 'Decider', el final pretendía ser muy diferente.

Así, la showrunner Angela Kang aseguró al medio que escribió una escena final "totalmente diferente" y que fue grabada pero se eliminó del corte final.

En ella, se da un salto de más de una década al futuro para mostrar, dentro de un vehículo en marcha, a dos jóvenes: RJ, el hijo de Rick y Michonne, y Judith.

La carretera por la que circulan es la misma autopista a las afueras de Atlanta por la que un confundido Rick Grimes (padre) bajaba con su caballo en el primer episodio de la entrega.

En la parte trasera de la furgoneta vemos a Coco y Gracie, también nacidos durante el Apocalipsis.

En la secuencia eliminada, RJ adulto se acerca a la radio y dice que "si puedes oírme, responde, soy Rick Grimes". Tras esto, habría recibido la respuesta de un superviviente.

Esta escena cerraría el círculo perfecto entre el primer episodio y el último, pues pretendía ser un homenaje a Rick Grimes, quien ya pronunció las mismas palabras. Sin embargo, esta escena nunca la veremos en pantalla.

Al parecer, esta versión del final no contentó a la cadena. AMC tiene toda una construcción global para el universo 'The Walking Dead' en la que este final no encajaba, ya que nos estarían presentando nuevas versiones de personajes que aún no conocemos.

Lo que sí está claro es que el final del universo 'The Walking Dead' está lejos, y gracias al trabajo del equipo de creación tendría que ocurrir un verdadero Apocalipsis para que nos quedásemos sin disfrutar del mundo de zombies que nos ha mantenido años enganchados.

