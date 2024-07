The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off de Norman Reedus, se ambientará y rodará en España

The Walking Dead tuvo su momento y se convirtió en una de las series más seguidas a comienzos de la década del 2010. Gracias a su amplio abanico de personajes y carismáticos villanos, la adaptación homónima de los cómics consiguió millones de fans.

Aunque la serie principal concluyó con el episodio Rest in Peace el 20 de noviembre de 2022, surgieron varios spin-off de la misma. Primero fue Fear the Walking Dead, en 2015, y luego The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, con Negan y Maggie, The Walking Dead: The Ones Who Live, con Rick y Michonne, y The Walking Dead: Daryl Dixon, siguiendo al personaje de Norman Reedus.

La primera temporada se ambientó en Francia, explorando nuevos escenarios. Y la segunda lo hará junto a Carol, interpretada por Melissa McBride, que se estrenará en septiembre, y que han presentado en la Comic-Con de San Diego.

Norman Reedus y Melissa McBride en la Comic-Con | Getty Images

Pero la gran novedad ha estado en la localización de la tercera temporada, pues será en España. La serie rodará sus episodios en nuestro país. Según EW, el rodaje de la temporada 3 comenzará en agosto y se realizará en Madrid, con "un rodaje extenso en locaciones planeadas en las regiones de Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia".

Reedus dijo en un comunicado publicado por AMC que, "no podría estar más emocionado de anunciar una tercera temporada y trabajar codo a codo con la brillante Melissa McBride". Mientras que la actriz señaló que, aunque "todavía queda mucho por descubrir en Francia para la próxima temporada 2", ahora "toca ir a España" y está emocionada de "aprovechar al máximo todo lo que es tan hermoso y único de España".