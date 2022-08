La teoría sobre Otto Hightower que le culpa de ESA MUERTE en 'La Casa del Dragón'

Recogiendo el testigo de su predecesora, 'La Casa del Dragón' no ha defraudado a quienes esperaban altas dosis de violencia y sangre. Apenas acaba el primer episodio, sus protagonistas ya han tenido que despedir a uno de los personajes. Si aún no lo has visto, ten precaución porque a partir de aquí puedes encontrar SPOILERS.

No un personaje, sino dos fueron las muertes más sonadas. Aenma (Sian Brooke) muere al dar a luz y poco después lo hace su hijo Baelon tras las complicaciones en el parto. Era el marido de Aenma, el Rey Viserys (Paddy Considine), quien decidió que siguieran adelante con el parto por cesárea, aún a riesgo de que muriera su esposa, para tener un hijo heredero.

Sin embargo, los fans de 'La Casa del Dragón' y de 'Juego de Tronos' teorizan sobre el dramático suceso, y ven que detrás de todo podría estar el consejero del Rey, Otto Hightower (Rhys Ifans). Este habría orquestado una jugada maestra para conseguir que su hija Alicent (Olivia Cooke) acabe siendo la próxima prometida del Rey.

Aemma Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Según estas teorías de los fans culpan a Hightower, este habría aprovechado su alto nivel de influencia en la Casa Targaryen para manipular al asistente en el parto, el Maestre Mellos (David Horovitch), que fue en última instancia quien advirtió al Rey Viserys de las posibilidades de supervivencia de Aenma, asegurando que su hijo moriría de una forma u otra: "Sacrificar a uno o perderlos a ambos". Esto condiciona finalmente la decisión de Viserys de perder a su mujer.

Antes en el episodio, Hightower y Mellos ya hablaban del parto al tratar las heridas que se había hecho Viserys al sentarse en el trono. Es durante el torneo de justas a caballo organizado entre las coronas cuando Hightower susurra algo al oído del Rey, antes de que este se tenga que ausentar para ir al parto de su mujer, lo cual ha avivado estas teorías de los fans.

Rhys Ifans como Otto Hightower | HBO Max

No ha sido la única teoría que ha dado de qué hablar 'La Casa del Dragón', que ya en su primer episodio concluye desvelando la profecía de Aegon Targaryen que Viserys cuenta a su hija cuando la elige para ser su sucesora en el trono, como puedes ver en el vídeo de arriba.

