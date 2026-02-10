¿Cambiarán a los niños de Los Bridgerton por actores adultos? La creadora habla del futuro de Hyacinth y Gregory en la serie

La temporada 4 de Los Bridgerton ha contado la historia de Benedict y ya se ha confirmado que las temporada 5 y 6 estarán protagonizadas por Eloise y Francesca.

Como ya sabemos, cada entrega está protagonizada por un hermano o hermana Bridgerton y quedan dos de ellos que son los menos conocidos, los pequeños de la familia: Hyacinth y Gregory.

Hyacinth está interpretada por Florence Hunt y Gregory por Will Tilston. Ambos actores están en la serie de Netflix desde que son niños pero es habitual que en este tipo de rodajes se suelan cambiar a los actores infantiles por otros más mayores cuando tienes que representarlos en la edad adulta.

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton y Will Tilston como Gregory Bridgerton en Los Bridgerton | Netflix

Sobre este posible cambio en el reparto ha hablado Julia Quinn para Us Weekly, quien ha expresado que le sería un poco raro ya que han crecido bastante: "No sé necesariamente cómo lo van a enfocar o escribir o qué van a mantener y cambiar".

"Es curioso porque tenían como 12 y 13 años cuando empezaron. Si me hubieras preguntado eso en aquel entonces [sobre los mismos actores interpretándolos de adultos], habría dicho: No sé. Pero cuando los volví a ver en el estreno, ambos estaban bebiendo vino. Ahora ambos tienen 18 años y Will estaba allí con su novia", explica.

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton y Will Tilston como Gregory Bridgerton en la temporada 4 de Los Bridgerton | Netflix

"[La showrunner] Jess [Brownell] ha dicho que las próximas dos temporadas serán Eloise y luego Francesca o Francesca y luego Eloise, lo cual tiene sentido. El rodaje lleva varios años, así que para cuando lleguemos a Hyacinth y Gregory, los actores tendrán veintitantos años", sigue diciendo.

"Así que creo que probablemente estará bien. ¿Sería raro que los conociéramos a los 12? Vemos a estrellas infantiles crecer constantemente".

"Como escritora, al principio me costó escribir esos dos libros. Tuve que dejar que maduraran en mi mente, y eso fue duro para ambos. Me alegré mucho de que me llevara varios años, pero aun así, no recuerdo cuánto tiempo pasó escribiéndolos. Tuve que dejarlos madurar. Fue duro", concluye.