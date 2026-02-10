INTERPRETADOS POR FLORENCE HUNTE Y WILL TILSTON
¿Cambiarán a los niños de Los Bridgerton por actores adultos? La creadora habla del futuro de Hyacinth y Gregory en la serie
La creadora de las novelas basada en los hermanos Bridgerton, Julia Quinn, ha dado su punto de vista sobre cambiar o no a los actores más pequeños, Hyacinth (Florence Hunt) y Gregory (Will Tilston), quiénes llevan en la serie desde que son pequeños.
La temporada 4 de Los Bridgerton ha contado la historia de Benedict y ya se ha confirmado que las temporada 5 y 6 estarán protagonizadas por Eloise y Francesca.
Como ya sabemos, cada entrega está protagonizada por un hermano o hermana Bridgerton y quedan dos de ellos que son los menos conocidos, los pequeños de la familia: Hyacinth y Gregory.
Hyacinth está interpretada por Florence Hunt y Gregory por Will Tilston. Ambos actores están en la serie de Netflix desde que son niños pero es habitual que en este tipo de rodajes se suelan cambiar a los actores infantiles por otros más mayores cuando tienes que representarlos en la edad adulta.
Sobre este posible cambio en el reparto ha hablado Julia Quinn para Us Weekly, quien ha expresado que le sería un poco raro ya que han crecido bastante: "No sé necesariamente cómo lo van a enfocar o escribir o qué van a mantener y cambiar".
"Es curioso porque tenían como 12 y 13 años cuando empezaron. Si me hubieras preguntado eso en aquel entonces [sobre los mismos actores interpretándolos de adultos], habría dicho: No sé. Pero cuando los volví a ver en el estreno, ambos estaban bebiendo vino. Ahora ambos tienen 18 años y Will estaba allí con su novia", explica.
"[La showrunner] Jess [Brownell] ha dicho que las próximas dos temporadas serán Eloise y luego Francesca o Francesca y luego Eloise, lo cual tiene sentido. El rodaje lleva varios años, así que para cuando lleguemos a Hyacinth y Gregory, los actores tendrán veintitantos años", sigue diciendo.
"Así que creo que probablemente estará bien. ¿Sería raro que los conociéramos a los 12? Vemos a estrellas infantiles crecer constantemente".
"Como escritora, al principio me costó escribir esos dos libros. Tuve que dejar que maduraran en mi mente, y eso fue duro para ambos. Me alegré mucho de que me llevara varios años, pero aun así, no recuerdo cuánto tiempo pasó escribiéndolos. Tuve que dejarlos madurar. Fue duro", concluye.
