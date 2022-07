La teoría de 'Stranger Things' que explica que Will y Dustin serán las próximas muertes

Nadie está a salvo. Al menos, eso es lo que nos hizo pensar la última tanda de episodios de la temporada 4 de 'Strangers Things'. Los fans de la serie continúan teorizando sobre las consecuencias que tendrá la futura batalla de Hawkins y sobre todo intentan prever quienes serán las próximas víctimas de Vecna (Jamie Campbell Bower).

En el último capítulo el antagonista conseguía abrir un portal entre Hawkins y el Outside Down. Aunque la mayoría del equipo han logrado salir bastante ilesos de este último enfrentamiento (si no contamos a Max), es inevitable acordarse del sacrificio de Eddie (Joseph Quinn). El personaje revelación de la temporada, terminaba su trayectoria con un impresionante número musical de rock distractor, que dio un tiempo extra a sus amigos.

Aunque aún no hemos superado la muerte de Eddie, es bastante probable imaginar que alguien del grupo central podría perecer a manos de Vecna. El villano ha dejado una larga lista de muertes a su paso, como te mostramos detalladamente en el vídeo al inicio de esta noticia. ¿Pero, quiénes protagonizaran sus próximos asesinatos? En redes sociales los fans de la serie parecen tener bastante claro que los dos protagonistas con más probabilidades de caer en la batalla final, serían los personajes de Dustin (Gaten Matarazo) y Will (Noah Schnapp).

Dustin en 'Stranger Things' | Netflix

Durante la cuarta temporada hemos visto cómo las víctimas de Vecna, estaban marcadas por el patrón del arrepentimiento, llegando a sentirse en muchos casos responsables de la muerte de algún ser querido. Una premisa que podría conectar con la trayectoria actual de Dustin, quien tal vez pueda culpabilizarse por no haber conseguido salvar a su compañero de equipo (Eddie) en su última misión.

Los protagonistas fracasaron en su intento por limpiar el nombre de Eddie, tras ser acusado de ser el responsable de la serie de asesinatos que se venía aconteciendo. Este sentimiento de decepción, convertiría a Dustin en un objetivo fácil y manipulable.

Will en 'Stranger Things' | Netflix

Por su parte Will, en el capítulo final confirmó que su relación con el Upside Down aún no se había cortado por completo. La conexión con el mundo oscuro se mantiene, confirmando que los disparos de Nancy (Natalia Dyer) no acabaron con la vida de Vecna. De hecho, fue capaz de percibir el terremoto que conectó el mundo terrenal con el del revés, incluso antes del estallido. Si esta unión mental se mantiene, no sería extraño ver a Will convertido en una especie de títere, utilizándolo para llegar más fácil hasta sus objetivos, y a su vez atormentar al grupo mientras Vecna se recupera de su última derrota.

¿Y tú, estas de acuerdo con estás teorías? Lo único que tenemos claro es que vienen tiempos difíciles para nuestros protagonistas, con la figura de Vecna clamando venganza tras ver cómo Eleven (Millie Bobby Brown), volvió a retrasar sus planes de dominación mundial.

