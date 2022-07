'Stranger Things' se ha convertido en la revolución del entretenimiento en este primer semestre del verano. Si bien, muchos aún continúan teorizando sobre las diferentes incógnitas que dejó abiertas la serie, otros se preguntan en torno a los grandes cambios de la temporada 4. Como es el caso del impresionante cambio corporal del actor David Harbour, quien tras recibir un aluvión de comentarios ha hablado de su proceso de transformación.

"Mi entrenador trabajó conmigo durante 8 meses para hacer la transformación y luego otro año para el mantenimiento durante la pandemia", comentaba el actor en la publicación. "Fue un viaje difícil y emocionante, cambiando la dieta y los planes de ejercicio (o su reducción). Informaba el actor en su publicación de Instagram.

"La segunda foto, mía y de David, la semana que comenzamos, mi resistencia y mi furia estallando . Y la tercera foto es de un día de rodaje, los puntos negros son para añadir cicatrices en CGI debido a los problemas con los efectos prácticos", continuaba comentado Harbour.

Estamos acostumbrados a ver a los actores exponiéndose a grandes cambios físicos, quizás el rey de esto sea el actor Christian Bale. Sin embargo, Harbour ha dejado claro que este esfuerzo físico solo es una experiencia temporal. "Todo este altibajo no es bueno para el cuerpo y tendré que dejarlo pronto, pero es una parte muy divertida del trabajo vivir en una versión diferente de ti por un tiempo", alegaba.

"Perdí más de 34 kilos. Recientemente me he hinchado como un globo otra vez para hacer del viejo Santa Claus en una peli que no puedo esperar a que veáis esta Navidad, así que ahora estoy luchando por bajarlo hacia lo que pueda ser un buen peso para Hopper en la temporada 5", revela.

Todo parece indicar que habrá que esperar para poder ver de nuevo el cuerpo de acero del actor. Recientemente comentaba en una entrevista para GQ, que el final de la serie podría demorarse dos años. "Creo que grabaremos el año que viene. Están acabando de escribirla este año, pero necesitan dejar hechos los deberes antes, por lo que espero que acaben este año. Creo que ese es el plan. Por cómo ha sido hasta ahora, probablemente se estrenaría a mediados de 2024".

