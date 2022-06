Los creadores de 'Stranger Things' hablan sobre despejar las dudas sobre la sexualidad de Will

'Stranger Things' ha vuelto cargada de sorpresas y detalles que la confirman con su temporada 4. Lo más destacado es su tono y temática, que devuelve a la serie al más puro terror, con referencias a otras sagas míticas del género, o al aterrador Vecna, nuevo monstruo de la serie.

Pero también vuelve a traer temas de los que ya se ha hablado en temporadas anteriores sobre sus personajes. Uno de los más comentados es la sexualidad de Will Byers, personaje interpretado por Noah Champ. Un debate que se discutido en las redes sociales debido a cómo ha cambiado su relación con el grupo de amigos.

Mike (Finn Wolfhard) sigue manteniendo mucho contacto con Eleven con una relación a distancia, pero como se ve en los primeros episodios y con su visita a Lenora, no ha tenido el mismo contacto con el que era su mejor amigo, Will. Esto genera algo de discusión por la atracción hacia Mike que Will podría sentir.

El actor que encarna a Will, Noah Schnapp, ya se pronunció en su momento sobre estas dudas que genera en los fans: "¿El hecho de ser sensible, solitario, un adolescente al que le gusta la fotografía o una chica con el pelo rojo y unas gafas grandes te convierte en gay? Solo tengo 12 años pero sé que todos somos diferentes".

Temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Hasta el momento, era un tema que los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, dejaban libre a la interpretación de los fans, pero ahora parece que podrá tener su resolución en la trama. En una entrevista con Variety, los hermanos, que también son los directores, han abierto el camino a que esto pueda pasar, ya que parece que la sexualidad de Will se mencionará de forma explícita en los próximos episodios.

"Vamos por el episodio 7, aún queda para completar el arco entero de la historia, estamos en el final de nuestro segundo acto. Queda mucha resolución, y estamos intentando concluir también los arcos de los personajes. Esto incluye a Will".

Los Duffer han asegurado que después de la segunda parte de la temporada "será mucho más fácil hablar de esto para todos". También que, ya sea sobre su sexualidad o no, Will seguirá siendo un tema de conversación: "Ciertamente, el viaje y el arco del personaje están lejos de acabarse".

El 1 de julio la temporada 4 sigue con su segundo volumen, en la que llegarán muchos desenlaces, y según prometen los hermanos Duffer, también el de la sexualidad de Will.

