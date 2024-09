Sophie Turner se sincera sobre lo "difícil" que es ser madre soltera y de dónde ha sacado la "fuerza" en este momento

El divorcio entre Sophie Turner y Joe Jonas ha sido una de las noticias más comentadas en el mundo del espectáculo en los últimos meses. Tras haberse casado en 2019 y compartir dos hijas, Willa de 4 años y Delphine de 2, la pareja anunció su separación en 2023, pero ha sido ahora después de un año cuando finalmente han concluido su proceso de divorcio.

Mientras Joe Jonas continuaba con sus compromisos profesionales, Sophie Turner se encontraba en medio del rodaje de Joan, una serie en la que interpreta a una madre soltera, justo en un momento en el que ella misma vivía una transición personal como madre soltera.

Sophie Turner con su hija | Cordon Press

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Turner ha hablado abiertamente sobre lo que ha supuesto para ella esta nueva etapa y cómo la interpretación de su último personaje, Joan Hannington, le ha proporcionado la fuerza que necesitaba durante su divorcio. Refiriéndose a su papel, ha explicado: "Si no hubiera sido madre, no sé si hubiera podido aportar la misma energía que puse en ella".

La actriz, conocida por su papel como Sansa Stark en Juego de Tronos, ha compartido cómo la experiencia de interpretar a Joan la ayudó a superar el momento difícil de su vida personal: "Joan me cambió mucho. De la desesperación absoluta surge mucha voluntad y ambición. La serie llegó en un momento de mi vida en el que tenía que ser ambiciosa y tener una voluntad muy fuerte y luchar contra las fuerzas. Ella me dio mucha fuerza".

Turner también ha admitido que el proceso no ha sido fácil: "Es muy difícil ser madre soltera. Joan no lo hace de la mejor manera… pero es increíble verla luchar por su hija". También ha destacado la importancia de mostrar a los hijos lo que sus padres hacen por ellos: "Es muy importante que los niños vean cuánto se esfuerzan los padres por ellos".

Frank Dillane y Sophie Turner en Joan | ITVX

Por último, ha reflexionado sobre la percepción de la maternidad soltera desde los años 80 hasta la actualidad, afirmando que no ha habido grandes cambios en la manera en que la sociedad juzga a las madres: "La maternidad conlleva mucha vergüenza. Si vas a trabajar, te avergüenzan. Si no vas a trabajar, te avergüenzan".

Este periodo de su vida, marcado tanto por su divorcio como por su interpretación de Joan, ha evidenciado la lucha constante de Turner como madre, artista y mujer en una sociedad que todavía impone expectativas contradictorias sobre la maternidad.