Sophie Turner y Joe Jonas finalizan su divorcio: esto es lo que se sabe

La batalla por la custodia de las hijas de Sophie Turner y Joe Jonas en su divorcio les ha tenido en el ojo del huracán mediático desde que se conoció su separación.

Desde Sophie encontrando refugio con Taylor Swift (ex de Joe Jonas) hasta las peticiones al juez que se han ido haciendo públicas de las dos partes, no ha sido una etapa fácil para el exmatrimonio.

Ahora, TMZ informa de que el divorcio finalmente se da por finalizado, desde su separación en septiembre de 2023.

Joe Jonas y Sophie Turner en Nueva York | Gtres

Las condiciones del divorcio son confidenciales, aunque se sabe que tuvieron que recurrir a una mediación para solventar los términos de la custodia de las hijas.

Turner se sinceró reconociendo que ese comienzo de la separación fueron "los peores días" de su vida, y lo tenso que ha sido no ponerse de acuerdo en si las niñas podían permanecer en Estados Unidos o Reino Unido.

"Me dolió porque realmente me torturé por completo con cada movimiento que hago como madre. ¡La culpa de madre es tan real!", reconocía. Y también lamenta lo público que ha sido el proceso.

Sophie Turner con Joe Jonas y su hija Willa | Gtres

"No estoy contenta con la forma en la que se ha desarrollado todo, especialmente en lo que respecta a mis hijas. Ellas son las víctimas de todo esto", reconoce.

"Es insondable la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las publican basándose en una imagen. Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito yo, ni producido, ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock. Si algo así me hubiera sucedido hace 10 años, no creo que hubiera tenido el mismo apoyo. Me siento afortunada de estar viva en una época en la que la gente tiene la mente abierta".