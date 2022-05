Sophie Turner es la protagonista del número de Elle UK en junio, donde ha hablado abiertamente sobre muchos temas de su vida que hasta ahora había mantenido privados. La revista ha adelantado parte de la entrevista, en la que también ha hablado sobre su maternidad y actual embarazo, que le vimos lucir en la gala de MET.

En dicha entrevista, entre otros temas, también ha tocado el del trastorno alimenticio que padeció: "Durante mucho tiempo tuve un terapeuta residente, que se aseguraba de que yo siguiera bien mis hábitos de alimentación". En todo aquel proceso, la actriz británica también menciona cómo influyeron su fama y las redes sociales: "Tengo una relación de amor-odio con ellas".

"Hubo una noche en la que no pude sacarme de la cabeza un comentario que había visto en Instagram", ha afirmado Turner. La actriz ha sido menos activa desde entonces en redes, y tiene su explicación, pero también asegura que finalmente consiguió superar la espiral de autosabotaje en la que le introdujeron las redes, en parte, gracias a su terapeuta: "Una vez me dijo: 'Sé que piensas que le importa a la gente, pero solo está en tu cabeza, no eres tan importante'".

Sophie Turner, que suele mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, asegura haber borrado su cuenta de Instagram de su móvil, a pesar de su mejora en cuanto a cómo le afectan los comentarios asegura que todo está superado completamente: "Aún hay días en los que me siento deprimida o ansiosa, pero ahora tengo las herramientas para manejarlo, sé lo que es bueno y lo que no para mí".

Los episodios de su trastorno a los que Sophie Turner se refiere se remontan a 2019, un momento vital para ella, ya que llegaba el final de 'Juego de Tronos' y justo después celebró su boda con Nick Jonas, con el que sigue casada. En una entrevista al Sunday Times ya habló de cómo cambió su vida la relación con su marido: "Él siempre me decía que no podríamos estar juntos hasta que yo me quisiera más, hasta que me quisiera más a mí misma de lo que le quería a él, y en ese sentido, me salvó la vida".

