Sophie Turner rompe su silencio sobre su segundo embarazo: "Soy muy protectora con nuestra vida"

Sophie Turner, a la que recordamos por su papel como Sansa Stark en 'Juego de Tronos', quien ha estado un poco apartada últimamente de la vida pública, ha hablado de su experiencia como madre, tanto de su primera hija como de su avanzado embarazo, que se pudo apreciar en la pasada MET Gala.

La actriz inglesa, habitualmente hermética con su vida privada, ha comentado su experiencia, y lo que está significando para ella este embarazo: "Para mí, lo importante en mi vida es criar a la siguiente generación. Lo mejor que me ha pasado es ver crecer a mi hija paso a paso. Estamos muy ilusionados por ver crecer nuestra familia. Es la mejor bendición que podría tener", ha contado a Elle UK, cuya portada de junio ocupará la actriz.

"Soy muy protectora con nuestra vida actual. Cada vez que pisamos una alfombra roja juntos, Joe y yo nos aseguramos de que sea por una buena razón, y de que tenga sentido para nuestras carreras", ha comentado la actriz sobre el cuidado que tiene con su vida íntima, y en referencia a sus últimas apariciones públicas, como la MET Gala.

Sophie Turner y Joe Jonas en la MET Gala | Getty Images

La pareja, que se casó en 2019, intenta no ser una de las más mediáticas en la industria del espectáculo, y Sophie Turner tiene sus motivos para ello: "Nunca nos apetece vendernos como una pareja de famosos, mi hija tampoco nos lo agradecería. Sé lo que esta industria puede hacerte, y cómo puede afectar a tu salud mental que te saquen fotos todo el día. Es algo que no quiero para ella, a no ser que nos lo pida".

También se ha pronunciado lo que supuso para ella su boda con Joe Jonas, justo el año que acabó 'Juego de Tronos', uno de los proyectos de su vida: "Estoy muy agradecida por haber tenido ese siguiente paso. Si Joe no hubiera estado, habría tenido un enorme vacío después de 'Juego de Tronos', y de hecho lo tuve, pero me obligué a dar este siguiente paso, algo ilusionante con lo que seguir, y fue perfecto".

Seguro que te interesa:

Las alocadas fotos de la boda de Sophie Turner y Joe Jonas en Las Vegas