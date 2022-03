Las fotos que confirmarían el segundo embarazo de Sophie Turner junto a Joe Jonas

Sophie Turner y Joe Jonas son una de las parejas más queridas de Hollywood y también una de las más reservadas, pues mantienen su vida personal lo más lejos posible de las cámaras.

La actriz se convirtió en un fenómeno con el boom de 'Juego de Tronos' y Joe fue (y vuelve a ser) parte de la aclamada banda Jonas Brothers junto a sus hermanos, además de haber hecho sus pinitos en la interpretación.

El matrimonio ha sido muy peculiar desde sus inicios, y tuvieron una boda "fugándose" en Las Vegas cuyas fotos salieron a la luz más adelante demostrando que fue una fiesta espectacular. Todo antes de su boda formal con todos sus seres queridos en París.

Desde que tuvieron a su primera hija, Willa, hace un año y medio, Sophie y Joe han sido aún más recelosos de su vida privada, y también han criticado mucho a los paparazzis que les siguen para tomar fotos de su bebé.

Ahora, nuevas fotos de la actriz en la playa parecen confirmar lo que se había rumoreado en las últimas semanas. Y es que Sophie luce aparentemente una tripita de embarazada, con la forma y el ombligo característicos de la gestación.

Como ya ocurriera con su primer embarazo, el matrimonio nunca confirmó su estado hasta que fue más que evidente, y estas han sido las fotos con las que decenas de medios estadounidenses han dado por confirmada la buena noticia.

La indignación pública de Sophie Turner protegiendo la privacidad de su hija

Después de conseguir mantener los detalles sobre el nacimiento de su primera hija, Willa, bajo mínimos, el pasado mayo de 2021 salieron a la luz unas fotos donde la pequeña aparecía en brazos de su madre.

Fue entonces cuando Sophie Turner estalló contra estas fotografías con un mensaje contundente.

"Ella es mi hija. Ella no pidió tener esta vida ni que la fotografiaran. Me parece espeluznante que hombres mayores tomen fotografías de un bebé sin su permiso. Estoy muy enfadada y muy disgustada, por eso quiero pedirles respetuosamente a todos esos paparazzi que dejen de seguirnos para sacar fotos y, especialmente, imprimirlas", asegura. "Es repugnante y no tenéis mi permiso".