La actriz de Euphoria que suplica a Zendaya que regrese para rodar la temporada 3: "Hace 6 meses que no pago el alquiler"

La temporada 3 de Euphopria es una de las más esperadas por los fans televisivos. La serie de HBO causó sensación con sus dos primeras entregas y todo el mundo está expectante por saber cómo continuará la historia, sobre todo después de la muerte de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco.

Mientras tanto el reparto de la serie sigue con sus carreras como es el caso de Zendaya quien ha estado inmersa en muchos grandes proyectos, como Dune: Parte 2. Película por la que ha viajado por todo el mundo en medio de su promoción.

Ahora, una de sus actrices, Nika King, quien interpreta a Leslie, la madre de Rue, el personaje de Zendaya en la serie, ha protagonizado un monólogo de comedia donde ha hecho una serie de comentarios que han sorprendido a todos.

Zendaya como Rue y Nika King como Leslie en Euphoria | HBO Max

Es cierto que todo es en tono de comedia pero empieza diciendo en el vídeo que ha subido ella misma en su cuenta de Instagram: "No me pregunten [cuándo saldrá la temporada 3]. No lo sé"

"La gente dice: 'Necesitamos la temporada 3', y yo digo, perra, ¡necesito la temporada 3!Hace seis meses que no pago el alquiler". Para entonces decir: "Zendaya está en París en la Semana de la Moda y yo digo: '¡Perra, vuelve a casa! ¡Te necesito! Mamá te necesita'".

"Todos vosotros os reis pero lo digo en serio", comenta. "No he hecho nada desde Euphoria".

"Pensé que mi carrera estaba en ascenso después de Euphoria , pensé que sería algo bueno. No funciona de esa manera. Llamé a Taraji [P. Henson] y ella me dijo: 'Perra, acostúmbrate'".

Por el momento son pocos los detalles que se saben acerca de la tercera temporada. Por un lado ya se confirmó que se estrenaría en algún momento de 2025 y, antes, se reveló que habría un gran cambio en la serie y que contaría con un salto temporal importante, por lo que los actores ya no estarían en el instituto.

Aunque, por el momento, tendremos que esperar para saber si esto realmente es así. O, si todo ha cambiado después de la muerte de Angus Cloud y la salida de algunos actores como es el caso de Barbie Ferreira, como puedes ver en el vídeo de arriba.