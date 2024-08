Sofía Vergara responde a su exmarido, Joe Manganiello, tras revelar este "las verdaderas causas de su divorcio"

En julio de 2023 la actriz Sofía Vergara se separaba del que había sido su marido durante 7 años, Joe Manganiello. Casi un año después, la colombiana confesaba cuál había sido el motivo de esta ruptura: no quería "ser una madre anciana". Explicaba que su marido, que era más joven, quería formar una familia, pero ella no quería ser madre a su edad, con más de 50 años. Además, añadía que creía que sería injusto para el bebé.

Joe Manganiello y Sofía Vergara | Getty Images

Sin embargo, meses después de esta confesión por parte de Vergara, su exmarido negaba que el motivo de la ruptura fuera el que había explicado la actriz. Declaró que habían intentado formar una familia durante el primer año y medio de relación y que le dijo a su entonces mujer: "Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada".

Pero ahora la actriz ha respondido a estas palabras de su exmarido en una entrevista a Variety. "Al fin y al cabo, nunca se sabe si eso es lo que dijo de verdad. He leído muchas cosas que he dicho y me he quedado como, ¿eh? ¿Qué voy a hacer, llamarlo? Ni siquiera sé si dijo eso", explica.

Sofía Vergara y Joe Manganiello | Getty

Tras el divorcio, ambos protagonistas han rehecho sus vidas con nuevas parejas. Vergara mantiene una relación con Justin Saliman, un cirujano ortopédico, mientras que Manganiello está actualmente con la presentadora Caitlin O'Connor.