Sofía Vergara asegura que su matrimonio con Joe Manganiello se rompió porque "no quería ser una madre anciana"

Sofía Vergara se encuentra en un muy buen momento a nivel profesional. La actriz está promocionando su nuevo proyecto para Netflix: Griselda. Por ello, ha estado concediendo entrevistas en diferentes medios y acudiendo a múltiples programas en los que, además, ha hablado de su vida privada.

La actriz se separó de Joe Manganiello en julio de 2023 tras siete años de matrimonio. En varias entrevistas ha tratado el tema con normalidad, pero no ha sido hasta ahora cuando ha explicado abiertamente el motivo real de su ruptura en una entrevista con El País.

Así respondía la intérprete de 51 años al preguntarle por su vida personal: "Me acabo de divorciar de mi segundo marido, con quien estuve durante diez años. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven".

Vergara no se ha quedado ahí y ha continuado explicando la situación: "Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí".

Joe Manganiello y Sofía Vergara en los Actors Guild Awards en 2017 | Getty

Convencida de su decisión, la protagonista de Griselda ha hablado abiertamente sobre cómo se siente en esta etapa refiriéndose a su hijo Manolo: "Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre".

"Entonces, si llega el amor, tiene que venir con [sus propios] hijos. Estoy casi en la menopausia, es la forma natural de las cosas. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga el bebé un tiempo y luego se lo devolveré y seguiré con mi vida; eso es lo que tengo que hacer", ha terminado de explicar.

A pesar de este duro momento a nivel personal, la actriz colombiana ha dicho que se siente "muy realizada" en su vida profesional. En concreto, se ha querido referir a su carrera: "Nunca soñé con ser actriz. Fue un accidente".

Vergara ha hecho un repaso en la entrevista a todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera hablando sobre su "propia marca de ropa y belleza" o de ser jurado de America's Got Talent diciendo que "ni siquiera" puede pensar en quejarse "de nada".

Mientras que Joe Manganiello rehace su vida con Caitlon O'Connor, Sofía Vergara se encuentra feliz haciendo su tour internacional promocionando Griselda y con ganas de que este proyecto tenga éxito después de tanto tiempo trabajando en él.