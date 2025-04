Seyran y Suna, novias a la fuga en Una nueva vida, pero… ¿Y ahora qué?

Desde que Kazim decidió casar a Suna con Saffet y, de rebote, a Seyran con Tariq los espectadores hemos vivido con el corazón en un puño porque sabíamos que esa doble decisión suponía una auténtica tragedia para las hermanas.

Seyran sabe mejor que nadie lo que significa una boda concertada y forzosa e irse a vivir con un desconocido. Pero, con todos los defectos y errores de Ferit, en comparación con los hermanos Ihsanli ha sido casi un caballero.

Y las hermanas lo saben. Por eso, Suna no podía parar de llorar ni un segundo y, por eso, Seyran propuso a su hermana que huyesen juntas.

El silencio de Suna al oír la propuesta de Seyran nos dio esperanzas, pero apenas duraron unos segundos porque el pavor que le provoca su padre multiplica hasta el infinito el miedo a un futuro con Saffet.

Suna y Seyran | antena3.com

Suna necesitaba un empujón mucho mayor y solo una persona podía dárselo. El hombre al que verdaderamente ama: Abidin, que también necesitó apoyo externo para dar el gran paso. En este caso, una botella de licor y la complicidad de su jefe/amigo/hermano/casi cuñado Ferit.

Ferit tiene mil y un defectos, pero hay que reconocer su ingenio a la hora de diseñar planes. Y la incursión en el hotel de la boda es un buen ejemplo. Encontró la forma de entrar, de llegar a la habitación de la novia y de salir, esquivando a todo el ejército de guardaespaldas de los Ihsanli.

Sin embargo, la fuga ha sido la parte más fácil del plan. Los cuatro han salido muy contentos del hotel, pero ahora llega el drama.

Primera cuestión. ¿A dónde irán? Han saltado de la sartén, pero pueden caer en las brasas si el ejército de los Ihsanli los localiza.

La opción más segura sería la mansión Korhan, pero es probable que no sean bien recibidos. Halis ha borrado de su lista de afectos a su ex nuera favorita y la tía Ifakat no va a permitir que nada ni nadie estropee sus planes de fichar a Pelin para la familia.

Segunda cuestión. Suponiendo que solucionen los primeros problemas logísticos, ¿qué futuro les espera?

Abidin es un buen hombre, pero apenas tiene la ropa que lleva puesta y encima se ha quedado en paro. ¿Serán capaces de organizar una vida juntos?

Por otro lado, ¿qué va a pasar con Ferit y Seyran? Se han divorciado, pero está claro que se quieren. ¿Habrá sido esta fuga el primer paso para su reconciliación?

Ferit y Seyran | antena3.com

Y llegamos a la tercera cuestión: Pelin. Todos sabemos (menos Pelin) que Ferit quiere a Seyran y que se lanzó a ese nuevo compromiso por una mezcla de rabia, rebeldía y celos. Si vuelve con Seyran, ¿cómo conseguirá que Pelin salga por esa puerta por la que tanto le costó entrar? ¿Cómo logrará que su abuelo y su tía toleren el regreso de la nuera pródiga? Y no podemos perder de vista a Tariq, que no es de los que olvidan una afrenta de tal calibre.

Cuarta cuestión: Kazim. Nos encanta que la venta de sus hijas al mejor postor haya salido mal, pero tememos su reacción. Y, sobre todo, nos aterra que sea Esme quien pague las consecuencias. La ira de Kazim por la humillación sufrida puede ser tan intensa que ni la tía Hattuç podrá contenerla.

Suna y Abidin | antena3.com

Por lo tanto, ahora mismo, Suna y Abidin están felices porque han evitado que ella se case con el inquietante Saffet, pero, tras la adrenalina inicial, el choque de realidad puede ser brutal.

Seyran y Ferit también deben decidir qué son. Nosotros lo tenemos claro y ellos, en el fondo, también, pero ¿cómo lo llevarán a cabo? ¿Se presentarán en la mansión y dirán: Hola, nos queremos y queremos estar juntos?

Los cuatro van a necesitar mucho apoyo porque los próximos acontecimientos van a ser determinantes. Sus enemigos son muchos y peligrosos. ¿Quién da más miedo? ¿Kazin, Halis, Tariq? Sus aliados son pocos y con poco poder. Esme bastante tiene con sobrevivir, Gülgun es casi un mueble en la mansión y Orhan apenas se atreve a alzar la voz.

Aunque están prácticamente solos ante un futuro demasiado incierto, nosotros cruzaremos los dedos para que el karma recompense el inmenso valor de las hermanas Sanli al tomar por primera vez en sus vidas una decisión que puede cambiar por completo su destino.