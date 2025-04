Los actores de Suna y Abidin, casados en la vida real: ¿Serán felices en Una nueva vida?

Beril Pozam y Ersin Arici se enamoraron durante el rodaje de Una nueva vida y el pasado mes de agosto se casaron en una bonita ceremonia en Estambul a la que asistieron varios de sus compañeros en la serie.

Sin embargo, mientras que en la vida real son ya marido y mujer. En la ficción, los personajes que interpretan parecen condenados a vivir separados e infelices.

El amor entre Suna y Abidin nació poco a poco. Fue una relación que surgió de pequeños detalles. De miradas a través del retrovisor. De ofrecer una mano cuando era necesario. De compartir una mirada cómplice. De disfrutar de un inocente helado. De encuentros a escondidas en las sombras. De cálidos abrazos para evitar el frío del miedo.

Quizá porque ha sido una relación inesperada, inocente, tranquila y dulce se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia y cada domingo cruzamos los dedos para que estas dos buenas personas puedan ser felices.

A Suna queremos abrazarla desde el primer capítulo. Desde que supimos el infierno que sufría a manos de su padre y también desde aquel tropiezo que cambió por completo su vida. A pesar del dolor y la decepción, Suna mostró su buen corazón y siempre ha ejercido de ejemplar hermana mayor acompañando, aconsejando y protegiendo a Seyran.

¡Casi se besan! Suna y Abidin comparten su momento más especial hasta ahora | Antena 3

En cuanto a Abidin, lo cierto es que sabemos muy poco de él. Al margen de su vínculo laboral con los Korhan y su especial relación con Ferit, ¿qué sabemos de Abidin? Que es servicial, atento, protector y poco más.

Lo que sí sabemos es que es buena persona. Lo ha demostrado intentando aconsejar al rebelde y temperamental Ferit. Cada vez que el heredero de los Korhan estaba a punto de meterse en líos, Abidin siempre dio la voz de alerta. Y, aunque casi nunca ha conseguido evitar los problemas, tampoco se ha arrugado ante ellos y siempre ha estado junto a su jefe/amigo en las malas.

Ahora mismo la situación es crítica. Kazim ha descubierto la relación y, como esperábamos, ha escupido todo su veneno. A Abidin lo ha dejado a la altura del betún y a Suna, una vez más, la ha maltratado.

Nosotros, desde nuestra cómoda posición del otro lado de la pantalla, le chillamos a Abidin que agarrara de la mano a Suna y la sacara de ese infierno. Pero también comprendemos su actitud. No es fácil plantar cara cuando durante años has interiorizado el papel de subordinado y mucho menos cuando toda tu vida has recibido bofetadas casi por respirar.

Ahora mismo el futuro es poco halagüeño para esta pareja. Suna lleva en su dedo el anillo de un hombre del que nada bueno podemos decir y Abidin ha regresado con las orejas gachas y el corazón roto a la mansión Korhan.

¿Ha sido el final definitivo o hay un hueco para la esperanza? ¿Encontrará Abidin el valor de plantarle cara a ese presunto señor que es Kazim? ¿Será Suna capaz de superar sus traumas y temores? ¿Podrán dejarlo todo atrás y arriesgarse a huir? ¿Qué papel jugarán Seyran y Ferit en esta historia?

Beril Pozam y Ersin Arici han empezado una nueva vida juntos. ¿Seguirán sus pasos Suna y Abidin o pesará más la tradición y el miedo que su amor?