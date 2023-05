Sarah Snook (Shiv Roy) se despide de 'Succession' revelando que ya ha dado a luz: "Me rompe el corazón que todo ha acabado"

Aunque nunca llegaremos a ver al bebé de Shiv Roy en 'Succession', que se ha despedido esta semana con su episodio 4x10, Sarah Snook ya ha dado a luz a su primer hijo.

La única hermana de la familia Roy ha tenido un papel imprescindible en el final de la serie, pero tranquilo, no haremos spoilers aquí.

Sarah nos ha regalado durante cuatro temporadas una actuación brillante y unos ojos que decían mucho más que el diálogo, y ahora que todos están en una montaña rusa emocional de que oficialmente haya llegado a su fin, Snook ha aprovechado para revelar de forma sutil que ya ha sido mamá (reveló su embarazo en la premiere de la temporada) con una carta conmovedora sobre la serie y lo que significa para ella:

"Es difícil expresar lo que esta serie ha significado para mí. Los lugares a los que he podido ir, el inmenso talento con el que he trabajado... me rompe el corazón que todo ha acabado. Pero mi corazón tenía que estar así de lleno de todos los recuerdos, buenos momentos, retos y triunfos, para poder romperse así... así que eso hace que esté agradecida", asegura emocionada.

"Haber sido bendecida con esta loca aventura de serie será un pilar en mi carrera, y sin duda será difícil de superar. Me siento tan orgullosa y honrada por el duro trabajo de todos temporada tras temporada: todos hemos puesto el listón alto para los otros, y luego lo superamos y brillamos, en cada departamento. Las amistades, los guiones, las localizaciones, las frases épicas, las mañanas tempraneras, los cambios de último minuto, los momentos arriba y los momentos abajo: lo voy a echar de menos todo", confiesa Sarah.

"La gente de esta serie son un grupo lleno de talento, y es la gente lo que más echaré de menos. Acabo de ver el episodio final de la temporada final de algo que ha cambiado mi vida. Y ahora, mi vida ha cambiado de nuevo. Gracias por todo el amor y el apoyo", termina haciendo referencia a la cabecita de bebé que se ve en sus brazos con 'Succession' de fondo, confirmando así que ya ha sido madre.