¿Tendrá 'Succession' un spin-off? La jefa de series de HBO lo deja muy claro

Una de las grandes naves que tiene HBO Max en su catálogo es 'Succession' que, a lo largo de sus 4 temporadas, ha ido acumulando más adeptos a su trama. Sin embargo, para tristeza de sus fans, la serie termina este fin de semana con la emisión de su episodio 10.

Los Roy se han ganado a pulso ver cómo los espectadores se comen las uñas con cada nueva entrega, gracias, entre otras cosas, al buen hacer de sus protagonistas. Así, son muchos los personajes que podrían merecer un spin-off y seguir con su historia en solitario.

Sobre esto, el creador de 'Succession' se pronunció en una entrevista con The New Yorker en la que dejó abierta la posibilidad de continuar con alguno de los hermanos: "Tal vez haya algo más que se pueda hacer aprovechando la buena forma en la que hemos trabajado en esto".

Roman, Shiv y Kendall en 'Succession' | HBO Max

No obstante, la jefa de series de HBO, Francesca Orsi, ha tirado por tierra esta posibilidad en una charla reciente con Deadline: "No, no en este punto. Sé que se habló un poco sobre spin-offs, pero no, en absoluto".

Aunque dejó una ligera posibilidad: "Nunca diré nunca, pero según instinto y en base a una serie de conversaciones sobre la evolución de 'Succession' y estos personajes, en esta etapa no hay intención de separar a ningún personaje", zanjó.

Kieran Culkin sí quiere una temporada 5

Sin embargo, Kieran Culkin encarnó el sentir de muchos fans al desear que hubiera una temporada 5, al menos, tal y como confesó en una entrevista con la revista Interview.

Kieran Culkin en la Met Gala 2022 | Gtres

"Sabía que este no era el tipo de show que podía seguir y seguir. Pero siempre pensé en cinco temporadas", indicó. "¿No podría haber una quinta, ahora que la serie es un poco diferente? Quiero ver qué más sucede. Y muy bien podría haberlo. Jess lo sabe", dijo sobre Jesse Armstrong, showrunner de la serie.

Pase lo que pase durante la madrugada del lunes 29, sin duda, la serie dejará con ganas de más y no son pocos quienes piden que la historia continúe. Quizás no ahora, pero los regresos en la televisión casi siempre se hacen realidad.