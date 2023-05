Jeremy Strong ('Succession') cuenta que su padre "se rompió todos los huesos de las piernas" para salvarle la vida

Jeremy Strong se ha convertido en uno de los actores más alabados de los últimos años gracias a su personaje de Kendall Roy en la serie de HBO 'Succession'.

La ficción está actualmente emitiendo su cuarta temporada donde pondrán el punto y final a esta ficción que ya ha sido elevada a una de las mejores series de la historia.

Mucho se ha hablado sobre el método de interpretación de Jeremy quien incluso sus compañeros de 'Succession' han comentado lo molesto que podía ser estar junto a él por lo que se mete en el personaje durante el rodaje.

Ahora, antes de conocer cómo acaba la serie, Jeremy Strong ha ofrecido una entrevista a 'CBS Sunday Morning' donde ha acudido a algunos sitios que fueron vitales en su infancia, como la casa en la que creció. Así, mientras caminaban por la calle Strong recordó un duro episodio que le pasó cuando solo tenía 8 años junto a su padre.

Y es que, un coche iba a atropellar a Jeremy Strong y su padre logró sacarlo del camino pero el automóvil lo pilló a él: "Había un automóvil que venía, como a 65 km por hora, que no estaba disminuyendo la velocidad para el semáforo", empieza diciendo el actor. "Entonces, me levantó y me tiró fuera del camino. El coche lo atropelló, se rompió todos los huesos de ambas piernas. Me salvó la vida".

A la hora de hablar sobre si se basa en sus propias vivencias para interpretar a Kendall, Jeremy asegura que no sabe de dónde saca esa capacidad ya que tuvo una infancia feliz: "Creo que no entiendo cómo tengo acceso a esa relación", explica. "No hay ningún trauma oculto en mi vida o en mis antecedentes".