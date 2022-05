Todo indica a que el grupo de amigas de 'Sexo en Nueva York' no volverá a reunirse al completo más. Los fans no verán de nuevo a Samantha junto a Carrie, Charlotte y Miranda, ya que las posturas entre Kim Cattrall y la serie parecen irreconciliables.

La mala relación entre la actriz y sus compañeras, así como con la productora, es un motivo de peso por el que Cattrall decidió no repetir su papel en 'And Just Like That'. A los conocidos roces con Sarah Jessica Parker, suscitados en un principio por cuestiones de dinero, se le unió el estallido definitivo de la intérprete cuando murió su hermano y Parker le dio su pésame: "Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora".

Así, Cattrall finalmente no volvió a dar vida a Samantha en la continuación de la serie en HBO Max. Y ahora ha dejado claro la razón por la que se negó a ello en un principió.

En una entrevista con Variety, la actriz de 65 años ha comentado que los productores "no la invitaron" a unirse al proyecto. Sin embargo, asegura que rechazó volver a su papel debido a la "desgarradora" trama que le querían dar.

Según cuenta, tras los éxitos de las dos películas de 'Sexo en Nueva York', en 2017 se planeó una tercera entrega. No obstante, la historia que le brindaban los guionistas no le gustó, pues el hijo adolescente de Miranda le enviaba fotografías de su pene por teléfono. Al oponerse al guion y no salir adelante la cinta, los productores habrían decidido dejarla de lado.

"¿Por qué Samantha, que es propietaria de su empresa de Relaciones Públicas, tal vez la hubiera tenido que vender por problemas financieros? El 2008 fue duro", dijo la actriz sobre darle a su personaje una historia más digna. "Mucha gente sigue recuperándose. Tuvo que vendérsela a un chico con sudadera de gorra, y ese es el dilema que tiene. Quiero decir, ese es un escenario que estaba en la mente de mis representantes, y pensé que era una gran idea. Ese es un buen conflicto. En lugar de algo con un menor de edad...", explicó.

Aún así, los creadores de la serie decidieron tomar parte del guion de la tercera película, asegura Cattrall: "La serie es básicamente la tercera película. Así de creativo fue".

"Nunca me pidieron que fuera parte del reboot. Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera cinta, así que me enteré como todos los demás: por las redes sociales".

A pesar de ello, se ha mostrado orgullosa de su decisión, pues "es una gran sabiduría saber cuándo es suficiente": "Todo en mí decía: 'He acabado'. Y no puedes ir en contra de ese sentimiento".

La forma en la que explican la ausencia de Samantha en 'And Just Like That'

El jefe de contenido de HBO Max, Casey Bloys aseguró antes del estreno de la nueva serie su visión sobre la ausencia de Samantha Jones: "Igual que en la vida real, la gente llega a tu vida, y la gente se va. Las amistades van desapareciendo, y otras empiezan. Así que creo que es muy indicativo de la propia vida, de las etapas de la vida".

"Están intentando contar una historia sincera sobre ser mujer en sus 50 en Nueva York. Así que todo debería ser bastante orgánico, y los amigos que tienes en tus 30 a veces no los tienes en tus 50", comentó

En los capítulos finales, Carrie le pregunta por mensaje de texto a Samantha si se ven un rato para tomar un cóctel a lo que esta responde que le parece "fabuloso". Y sobre ello, Kim Cattrall se refirió a Variety: "Llegué a la conclusión de que realmente el mayor cumplido que podría tener como actriz es ser echada de menos".

También ha manifestado que para ella los personajes no han progresado: "Todo tiene que crecer, o muere. Sentí que cuando terminó la serie, pensé que eso era inteligente […] Y luego la película podría acabar con todos los cabos sueltos. Y luego hay otra película. ¿Y luego hay otra película?".

"Es poderoso decir que no", concluyó.

