Sam Heughan ('Outlander') explica cómo cambió su imponente físico por Superman

'Outlander' estrenó recientemente su temporada 6, con Sam Heughan y Caitriona Balfe a la cabeza. Sus personajes se enfrentan a nuevos peligros, para los que Jamie Fraser siempre está preparado.

El actor ha hecho gala una vez más su definido físico en estos nuevos episodios. Y es que, la estrella escocesa suele mostrar sus músculos, así como sus rutinas de entrenamiento, por las redes sociales.

Sin embargo, el camino hasta su cuerpo actual ha sido costoso, pues ha revelado cómo su dieta le impedía ejercitarse con más energía. Por ello, ha explicado en un podcast de Variety cómo la cambió radicalmente. Y el motivo no fue otro que querer interpretar a Superman. Concretamente, Heughan audicionó para 'Superman Returns', del 2006, cuando llegó a Estados Unidos.

"Crecí siendo pescetariano o una especie de semivegetarianismo. No comencé a comer carne hasta que llegué a Estados Unidos cuando tenía 24 años. Fueron todas estas deliciosas hamburguesas y comida...", ha comentado sobre la dieta que llevaba en su juventud, pero que sucumbió ante la comida rápida. "En ese momento estaba audicionando para Superman. Y el entrenador que tuve me dijo: 'Tienes que hacerte más grande. Tienes que poder rellenar la capa'", recordó.

"Él me decía: 'Come más proteína'. Recuerdo la primera vez que comí pollo y, de repente, pensé: 'Dios mío, tengo mucha energía. Y no tengo hambre todo el tiempo", desveló el intérprete. Puedes ver más en el vídeo de arriba.

Finalmente, como muchos recordarán, el papel se lo llevó Brandon Routh, el cual fue acogido de forma tibia por la crítica. La película tomaba como punto de partida las películas originales de Christopher Reeve y tuvo como villano a Kevin Spacey.

Ahora, son muchos los que le piden como relevo de Henry Cavill, ante los problemas con Warner Bros. por seguir adelante con el personaje. Pero Sam ha perdido el entusiasmo por las cintas de superhérores: "Son un poco pesadas".

