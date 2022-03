'Outlander': Sam Heughan revela el sueño que le ha atormentado durante años: "Estaba desnudo"

La temporada 6 de 'Outlander' ya está en marcha y los fans de la serie están descubriendo semana a semana lo que les depara a Jamie y Claire Fraser este nueva entrega.

Con motivo de su estreno Sam Heughan está ofreciendo muchas entrevista para promocionar la ficción de Starz TV. Así, ha hablado con el medio 'InStyle' donde ha tocado muchos temas.

Primero estuvieron conversando sobre su personaje en 'Outlander' donde Sam comenta que Jamie sigue siendo "el mismo". "Solo que está más conectado a tierra, más fuerte. Tal vez no funciona tan bien. Es un sentimiento interno, en lugar de actuar como un 'viejo'", dice sobre la evolución de Jamie.

Heughan también ha hablado de la fama y de cómo la trascendencia que un actor debería tener en realidad: "Creo que un actor debería desaparecer detrás del personaje. No deberías decir, 'Oh, ahí está Sam Heughan en el escenario interpretando un personaje'".

Además, el escocés también se sincera y revela que no le gusta llamar la atención: "Me encanta observar a la gente. No me gusta sobresalir entre la multitud... Me encanta sentarme en una cafetería o un bar y simplemente observar a la gente".

Sam Heughan | Getty

Sam Heughan habla sobre los sueños

En la entrevista hubo un apartado donde profundizaron sobre los sueños. A lo que Sam Heughan responde cuando le dicen que recuerde uno de sus sueños más recordados: "No sé si he soñado durante bastante tiempo".

Para después puntualizar que no refiere a sus sueños sobre actor. Para después comentar algunas pesadillas que tenía: "Los sueños de ansiedad fueron una parte muy importante de mi vida. Tuve un par de recurrentes durante mucho tiempo. Se han ido, pero creo que es porque siempre estoy muy cansado cuando me acuesto ahora".

Pero para terminar el actor reveló cuáles eran estos sueños recurrentes que tuvo durante mucho tiempo: "Había uno en el que estaba desnudo en el escenario. O llegaba al teatro y se me hacía tarde. No me sabía el guion. No había ensayado, pero querían que siguiera y yo estaba literalmente en el escenario como si no supiera lo que estoy haciendo aquí. Pero luego tuve que estar desnudo en el escenario para una obra y nunca más volví a tener ese sueño".

