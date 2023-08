Sam Heughan confiesa que va a necesitar "terapia muy seria" tras el final de 'Outlander'

'Outlander' se estrenó en agosto de 2014 y desde entonces su éxito no ha parado de crecer conquistando a millones de fans durante casi 10 años y siete temporadas. Sin embargo,el final de la serie se aproxima y cada vez está más cerca.

Tras la reciente emisión de la primera parte de la séptima temporada y en espera de la segunda parte que llegará en 2024, la serie pondrá su fin en la octava temporada y algunos de los actores ya se están poniendo nostálgicos.

En una entrevista con The Herald Scotland, Sam Heughan , quien da vida a Jamie Fraser en 'Outlander', ha reflexionado sobre lo que será su vida después del final de la serie y ha dejado claro que necesitará "terapia seria".

Sam Heughan como Jamie en 'Outlander' | Starz TV

"Se siente natural estar filmando todos los días o en Nueva York haciendo prensa: ese ciclo e itinerario recurrente en el que estamos", ha revelado Heughan. "Y todo va a terminar, soy muy consciente de eso. Me hace querer disfrutarlo más".

"Fuimos muy conscientes durante el rodaje de esta penúltima temporada de que durante los últimos días podías sentirlo. Era palpable", ha indicado refiriéndose al final de 'Outlander'. "Todos decían: 'Oh, Dios mío, en realidad solo vamos a hacer esto una vez más'. Entonces, sí, voy a necesitar una terapia muy seria, creo. Va a ser un cambio real".

El final de la serie estaba previsto para la temporada 7, sin embargo, parece que Heughan influyó en la decisión del equipo de producción de extender la historia de su personaje y trasladar el final a la octava temporada. "No quería terminar sin terminar la historia, y esa es la razón por la que vamos a volver para hacer una más", ha compartido Heughan. "Quiero terminar la historia, no solo para mí sino para los fans. No sería satisfactorio simplemente terminar, dejarlo en el aire".

Sam Heughan y Caitriona Balfe como Jamie y Claire Fraser en la temporada 7 de 'Outlander' | Starz TV

"Hagan lo que hagan los escritores, supongo que lo descubriremos. No creo que sea satisfactorio para todos nunca, pero espero que podamos llegar a un lugar donde al menos nuestro 'Outlander' sea relatado", ha confesado el actor.

Por el momento, la producción de la serie se encuentra detenida debido a la huelga simultánea entre guionistas y actores en Hollywood, pero en el vídeo de arriba puedes ver el primer avance de la segunda parte de la temporada 7 de 'Outlander' cuyo estreno está previsto para 2024.