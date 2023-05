Sam Heughan ('Outlander') se abre sobre sus relaciones para revelar que "sigue buscando al amor indicado"

Más allá de la temporada 7 de 'Outlander' que se estrena el próximo 16 de junio, Sam Heughan está involucrado en otros proyectos profesionales. Así, el actor está de estreno con la comedia romántica 'Love Again' que protagoniza junto a Priyanka Chopra y en la que aparece Celine Dion haciendo de ella misma.

La película cuenta como el personaje de Priyanka manda mensajes de texto al móvil de su prometido fallecido pero el número de teléfono ha sido reasignado al número del trabajo del personaje de Sam Heughan, momento en el que empezará su historia de amor.

Con motivo de la cinta, Sam Heughan ha ofrecido una entrevista a 'People' donde se ha abierto a hablar sobre sus relaciones sentimentales, un tema que suele mantener muy en privado. Y es que al escocés se le han conocido muy pocas relaciones.

Las últimas noticias sobre su vida sentimental fue cuando lo pillaron besándose con una atractiva mujer hace más de un año pero, al parecer, esa relación no se ha alargado en el tiempo a juzgar por sus declaraciones.

Así, el medio le preguntó sobre las locuras que había hecho por amor, a lo que respondió: "He hecho todos los regalos y he aparecido cuando menos lo esperaba, pero, hasta ahora, sigo buscando al indicado", dice, dando a entender que actualmente no tiene novia.

Después, Sam Heughan explica que ha recibido todo tipo de propuestas locas como pedirle matrimonio, lo han interceptado sin aviso durante una cena o le han pedido que firma autógrafos en las partes más íntimas: "He firmado algunas partes del cuerpo", afirma.

Además, el actor declara que no le da importancia a esta efusividad en sus seguidores: "Nuestros fans han sido un gran apoyo durante 10 años. Siempre es agradable conocer gente. Son geniales".