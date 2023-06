Pensaban que 'Outlander' iba a terminar con la temporada 7 pero todo cambió en mitad del rodaje

Este 16 de junio se estrena, por fin, la temporada 7 de 'Outlander' donde Caitriona Balfe y Sam Hueghan vuelven a meterse en la piel de Jamie y Claire Fraser.

Hace unos meses se confirmó que la temporada 8 de 'Outlander' iba a ser el finalde la serie pero, antes de saber esta noticia, los productores de la ficción pensaban que terminarían con la temporada 7.

Así, lo ha confirmado el productor ejecutivo Matthew Roberts a EW: "Pensamos que la temporada 7 sería nuestra última temporada", afirma. "No fue hasta que estábamos a dos tercios del camino que nos anunciaron que íbamos a tener la temporada 8. Teníamos una idea de un plan de contingencia, 'Oye, en caso de que lo consigamos, podemos ajustar los últimos episodios para continuar'".

"Fuimos a la sala de guionistas sin tener ni idea y teniendo que asumir que esta sería nuestra última temporada", comenta la productora de 'Outlander' Maril Davis.

"Decidimos, '¿Sabes qué? Usemos todo el material que tenemos. Puede que no volvamos'", dice sobre todo el contenido que tenían para grabar. "Dijimos: 'Vamos a usar los libros 7 y 8, combinémoslos y usemos todo ese material y hagamos la mejor temporada que podamos'". Y eso es lo que hicimos. Esta es la primera vez que utilizamos material de tres libros".

De esta forma, la productora asegura que habían planeado el final de la serie, aunque no desvela cómo iba a ser: "Hay un lugar natural en los libros donde terminas. Si has leído los libros, sabes que hay un lugar natural para terminar".

"No podremos terminar ahí ahora porque... vamos a ir demasiado lejos en la historia para que eso suceda. Pero habría sido un final muy satisfactorio. Ahora tenemos el libro 9 y tenemos más cosas que hacer", explica. "Estoy encantada de que tengamos otra temporada, pero pude ver fácilmente cómo podría haber terminado".

Por su parte, Caitriona Balfe dice al respecto: "No sabíamos que había muchas conversaciones sobre si habría otra o no. Lo que Sam y yo personalmente sentimos fue que queríamos que terminara de una manera adecuada y no envuelto en dos episodios o algo así. No nos encajaba".

"Va a ser muy, muy difícil decirle adiós. Pero al mismo tiempo, tiene que terminar en algún momento. Con suerte, saldremos con fuerza, haremos una temporada 8 increíble y realmente haremos justicia a lo que ha sido el viaje hasta ahora", termina diciendo la actriz.