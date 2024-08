Martin Short responde a los rumores de romance con Meryl Streep antes del estreno de la temporada 4 de Solo asesinatos en el edificio

Desde hace algún tiempo han circulado rumores sobre un posible romance entre el actor Martin Short y la icónica Meryl Streep, especialmente después de que la actrizse uniera al reparto de la tercera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. Las especulaciones crecieron aún más tras la última edición de los Globos de Oro, donde aparecieron muy cercanos, y tras ser vistos cenando juntos poco después.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Short ha abordado directamente estos rumores, dejando claro que no hay nada romántico en su relación con Streep. "Somos amigos", ha afirmado el actor, insistiendo en que no hay planes para un romance y que su relación es simplemente de amistad.

Pese a que algunos comentarios del veterano intérprete en el pasado ya habían dejado entrever que solo sentía respeto y admiración por Streep, las especulaciones persistieron. Pero su reciente aparición conjunta en la presentación de la temporada 4 de la serie ha avivado aún más los rumores. Sin embargo, Short ha sido enfático en negar cualquier relación amorosa, subrayando que su conexión con Streep se basa en una fuerte amistad y una excelente relación de trabajo.

Temporada 3 de 'Solo asesinatos en el edificio' con Meryl Streep y Martin Short | Disney+ España

Durante una entrevista con PEOPLE en mayo, el actor reafirmó que no le molesta que le pregunten sobre su relación con Streep. "No", respondió de manera contundente cuando se le cuestionó si encontraba raro el interés del público. "Ella es fabulosa. No hay nadie que no la adore", expresó, demostrando una vez más su aprecio por la actriz.

Solo Asesinatos en el Edificio sigue cosechando éxito, y la química en pantalla entre Short y Streep es evidente. Sin embargo, fuera de la pantalla, ambos actores disfrutan de una relación basada en la amistad y el respeto mutuo, algo que queda claro con las declaraciones de Short y su enfoque relajado ante los rumores.

La comedia de Steve Martin y Selena Gomez estrena su temporada 4 el próximo 27 de agosto a Disney+.