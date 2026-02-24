¿Por qué hay 9 reinos en Poniente y no 7? El final de El caballero de los Siete Reinos confunde a los fans

El universo de Juego de Tronos ha apostado por lo sencillo para ganar el torneo en HBO. El caballero de los Siete Reinos se aleja de lo que habíamos visto hasta la fecha del imaginario de George R.R. Martin y demuestra que las pequeñas historias también pueden dar grandes resultados con un emotivo capítulo final que ha terminado de conquistar a la audiencia sin necesidad de montar en dragones.

Ser Duncan y Egg es la dupla perfecta en carisma que, alejada de los palacios, augura vivir nuevas aventuras que el mundo real devorará temporada tras temporada. Aunque para ello haya que esperar hasta 2027. Ahora bien, este final sí ha generado cierta polémica; y es que en palabras del pequeño Targaryen, el título de la serie no es veraz. De hecho, tampoco lo es lo que todos creíamos saber acerca de Poniente.

Dunk y Egg en el 1x03 de El Caballero de los Siete Reinos | HBO

Cuando Dunk explica que tienen libertad para recorrer cualquiera de los siete reinos, Egg no titubea y corrige a su caballero. "Nueve", le dice; a lo que el protagonista responde como si del espectador se tratara: "¿Te has vuelto loco? Hay siete reinos". Momento en el que el escudero demuestra, una vez más, que no es un chico de cuadras como se había presentado, sino que tiene linaje de la Sangre del Dragón y, como tal, estudios: "Tierras de la Corona, Tierras del Oeste, Tierras de la Tormenta, Tierras de los Ríos, Islas del Hierro, el Norte, el Dominio, el Valley de Arryn y Dorne". Es decir, nueve reinos.

Entonces, ¿cómo es posible que hayamos estado siempre confundidos?

Para entender este error geográfico, hay que remontarse a la época de Aegon el Conquistador: el primero de los Targaryen en sentarse en el Trono de Hierro (que él mismo construyó). Y es que cuando Aegon llega al continente, los territorios estaban efectivamente divididos en siete reinos: el Reino de las Tierras de la Tormenta, el Reino de las Islas y los Ríos, el Reino del Norte, el Reino del Dominio, el Reino de la Montaña y el Valle, el Reino de la Roca y Dorne.

El Trono de Hierro | HBO

A lomos de sus dragones, el Targaryen vio la oportunidad de unificar todas estas soberanías en una sola. Pero, como bien suele suceder con los juegos de tronos, no todos los implicados estuvieron de acuerdo y se desató la guerra. Así, comenzó la conquista que le valió el título a Aegon.

Tras la victoria, surgieron nuevas zonas que se sumaron a aquellos Siete Reinos iniciales; como es el caso de las Tierras de la Corona, donde el nuevo monarca fundó Desembarco del Rey. Mientras que el Reino de las Islas y los Ríos se dividió en dos: las Islas del Hierro y las Tierras de los Ríos. Así, llegaron los dos nuevos reinos.

Desembarco del Rey | HBO

Pero, si todo esto sucedía 300 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, ¿por qué los tres siglos de diferencia no fueron suficientes como para corregir el error? Esta respuesta tendría una naturaleza más bien religiosa y es que la fe predominante en Poniente es en los Siete. De ahí que hablar de los Siete Reinos esté mejor visto que hablar de los Nueve.

Sea como sea, El caballero de los Siete Reinos se ha puesto las pilas para corregirse y, justo antes de terminar, muestra un rótulo con su nuevo título: El caballero de los Nueve Reinos. Solo el tiempo dirá si, de cara a su regreso en HBO el próximo año, habrá mantenido este cambio o si optará por el original.