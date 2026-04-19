Eva Mendes habla de sus "citas románticas" con Ryan Gosling y en qué suelen consistir: "Todo lo innombrable"

La relación entre Eva Mendes y Ryan Gosling es una de las más herméticas y sólidas de Hollywood. Ambos actores llevan juntos casi 15 años y tienen dos hijas en común, pero sus apariciones frente a las cámaras son muy contadas así como sus declaraciones sobre sus vidas privadas.

Es por ello que han sorprendido las últimas palabras que ha dicho la actriz sobre Gosling y las citas que tienen.

Ryan Gosling y Eva Mendes | Getty

La actriz conversó recientemente con PEOPLE y reveló que la pareja se esfuerza por encontrar "tiempo juntos" en medio de sus apretadas agendas y la crianza de sus hijas de 11 y 10 años.

"Sí, solemos tener citas románticas con frecuencia", ha dicho, añadiendo que suelen consistir "todo lo innombrable". "No sé qué más decir. Nos gustan las películas y nos gusta ir al cine, así que intentamos mantener viva esa afición".

Eso sí, la intérprete ha comentado que los fans suelen ser respetuosos cuando salen juntos: "La gente suele ser muy amable. Si quieres llamar la atención, vas a ciertos sitios, y si no, sabes adónde ir. Nosotros hacemos lo segundo".

Eva Mendes | Getty Images

Además, recientemente protagonizaban una inesperada aparición televisiva 13 años después de la última, confirmando el gran momento personal en el que se encuentran.

Por su parte, Gosling vive también un momento dulce en lo profesional tras el éxito de Proyecto Salvación y su próxima participación en Star Wars: Starfighter.