¿A quién se la dedica? William Levy, muy feliz mientras canta esta canción de amor: "Estoy tan enamorado de ti"

La situación sentimental de William Levy sigue dando mucho de qué hablar. Y es que, el actor lleva meses y meses siendo protagonista de noticias acerca de sus relaciones.

Todo empezó después de la crisis que hubo entre William y la madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, a principios de 2022. Tras meses sin verlo juntos fue a finales de año cuando se les vio a la pareja en un viaje que hicieron a España.

Tras ello, William Levy y Elizabeth Gutiérrez parecía que se habían reconciliado y llegaron a publicar su primera foto juntos y en familia después de casi un año.

William Levy familia | Instagram: @gutierrezelizabeth_

Pero, ahora parece que los problemas han vuelto a su relación. Hace unos días la presentadora publicaba unos mensajes de desamor con los que se ha comentado podría ser, otra vez, el final de su amor con el intérprete cubano. De hecho, cuando William visitó Madrid en mayo no quiso responder a su había vuelto con Gutiérrez, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, Levy se ha grabado en un vídeo que publicó en Instagram Stories donde se le puede ver muy feliz mientras entona una canción de amor. Concretamente el tema 'Amazed', de Lonestar, donde se ha puesto especial hincapié en la letra:

"Oh, siempre es como la primera vez, quiero pasar toda la noche en tus brazos, no sé cómo haces lo que haces, estoy tan enamorado de ti. Simplemente sigue mejorando, quiero pasar el resto de mi vida contigo a mi lado. Por los siglos de los siglos. Cada pequeña cosa que haces, cariño, me quedo fascinado".

Tras ver el vídeo, las redes se han llenado de comentarios donde se preguntan si está dedicada a alguien en particular.

Muchos han pensado que puede ir dirigido este mensaje a la actriz Samadhi Zendejas con quien está rodando actualmente la telenovela 'Vuelve a mí' y se ha rumoreado que podría haber algo entre ellos.