¿Indirecta a William Levy? El vídeo de Elizabeth Gutiérrez en bikini tras sus mensajes de desamor

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha atravesado muchas etapas y altibajos. Así, si en enero de 2022 el actor anunciaba que su relación con la madre de sus dos hijos había terminado en un mensaje en Instagram Stories que luego acabó borrando.

Después de esto, la pareja estuvo mucho tiempo sin aparecer juntos hasta que el pasado otoño hicieron un viaje juntos por España con el que se desataron los rumores de reconciliación.

Poco después publicaron su primera juntos en mucho tiempo a través de esta publicación que hizo su hijo mayor Christopher en Instagram.

Todo parecía que iba muy bien entre ellos y William Levy dedicó estas bonitas palabras a Elizabeth Gutiérrez en abril por su cumpleaños.

Aunque, hace poco cuando el actor cubano estuvo en Madrid no quiso dar muchos detalles cuando le preguntaron si habían vuelto a estar juntos. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

En los últimos días se ha rumoreado que Levy podría haber sido infiel con su compañera de la serie 'Vuelve a mí', Samadhi Zendejas, que está rodando en estos momentos.

Además, recientemente Gutiérrez publicaba una serie de mensajes a través de Instagram Stories cargados de desamor: "Y te creí", escribe en uno de ellos sobre una escena de la película 'El diario de Noa'.

"No te arrepientas de dar todo por amor, porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar", "Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice", "Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir", "Abrázalo bien fuerte, y no regreses", son algunos de los textos que ha publicado.

En medio de todo este revuelo, Elizabeth también ha compartido por la red social un vídeo donde aparece en bikini y de fondo se escucha la canción de Shakira, 'Sale el sol': "Y un día después de la tormenta. Cuando menos piensa, sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta porque uno y uno siempre son dos".

¿Podría ser una indirecta para William Levy? No se sabe, aunque parece que también han dejado de seguirse mutuamente en Instagram. Por su parte el actor solo sigue a sus dos hijos mientras que la presentadora no tiene a Levy en la lista de sus seguidos.