William Levy habla del sufrimiento cuando estás enamorado: "El amor duele"

La carrera de William Levy está imparable y, actualmente, está cosechando éxitos tras éxitos. Ahora, el actor cubano está presentando su nueva serie para Telemundo, un drama llamado 'Vuelve a mí'.

Con motivo de este nuevo proyecto Levy ha ofrecido una entrevista en Nueva York a la periodista del programa 'La mesa caliente', Myrka Dellanos, a quien explica sobre la ficción: "A él lo acusan de un asesinato que no cometió y va preso", dice de su personaje. "Es una historia que se basa en cosas muy familiares, entonces creo que eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia".

Myrka le pregunta después si alguna vez lo han acusado de algo que no había hecho: "A veces", comenta William Lev. Para después hablar sobre cómo se ha sentido en estas situaciones: "Impotente, es una impotencia muy grande porque el querer demostrar algo que tú no hiciste… Me decepciona mucho la injusticia, sí me llega a afectar emocionalmente mucho".

Tras estas primeras preguntas se adentran un poco más en el terreno personal y Dellanos prosigue preguntando al intérprete: "Cuéntame, ¿Cómo vas a proteger a tu hija de los hombres?".

A lo que responde: "Yo creo que la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella, he sido un buen hombre, un buen padre, he sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice".

"Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir", dice sobre lo que cuenta a sus hijos. Para después hablar sobre cómo ve él el amor: "El amor es sacrificio, el amor duele. No me acuerdo exactamente donde lo escuché pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama", concluye.

Hace unos meses que se volvió a ver a William Levy junto a la que ha sido su pareja en los últimos 20 años y la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, tras un parón en su relación. Hace unas semanas en una visita a España le preguntaban por su relación y en el vídeo de arriba puedes ver lo que dijo.