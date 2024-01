The Last of Us encuentra a su Abby: la estrella de Nadie te salvará y Dopesick

La temporada 2 de The Last of Us se ha visto afectada por la huelga de guionistas y actores de Hollywood y llegará más tarde de lo que le gustaría a los fans, pero su producción por fin está teniendo grandes avances.

HBO Max (ahora Max) reveló recientemente el estatus de sus series tras el parón, confirmando que The Last of Us 2 comenzaría su rodaje en la primavera de este año, y el equipo se está preparando para ello.

Una de las importantes decisiones de la que estaban pendientes los fans era la elección de la actriz para Abby, un personaje clave en la temporada 2 del famoso videojuego que finalmente será interpretado por Kaitlyn Dever.

A lo mejor no te suena su nombre, pero seguro que ya has podido disfrutar de su talento en títulos como Booksmart, Nadie te salvará, Dopesick o Creedme. Abby es un personaje fundamental que se unirá al viaje de Joel y Ellie (Pedro Pascal y Bella Ramsey) en ese peligroso mundo apocalíptico.

"Nuestro proceso de casting para la temporada 2 ha sido idéntico al de la 1: buscamos a actores de primera categoría que representen el alma de los personajes en el material original", han explicado los creadores a Variety.

Craig Mazin y Neil Druckmann son las mentes detrás de esta aplaudida adaptación del popular videojuego creado por Naughty Dog.