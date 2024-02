The Last of Us ficha a Catherine O'Hara para la temporada 2: La conexión familiar que le une a la serie

Quedan pocos meses para que la temporada 2 de The Last of Us retome su producción. Será en la primavera de 2024 cuando la post apocalíptica serie de HBO Max, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, comience su rodaje tras una larga espera por la huelga, primero de guionistas y luego de actores, que azotó Hollywood y que paralizó la actividad de muchas series.

Si los plazos cumple su previsión, es probable que su estreno se haga realidad en 2025 y, aunque para los fans sea una larga espera, cabe señalar que al fin se ven brotes verdes después del enorme éxito que fue la primera entrega.

Hace unos días, los seguidores celebraban la sorprendente elección de la actriz de Abby, la antagonista del segundo videojuego, pues fue un fan-cast muy compartido para interpretar a Ellie antes de que escogieran a Bella Ramsey.

Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en 'The Last of Us' | HBO Max

Las nuevas incorporaciones no paran y ahora, según ha desvelado Variety, la serie contará con Catherine O'Hara, la madre en Solo en casa de Macaulay Culkin a quien pudimos ver junto al actor cuando le fue entregada su estrella en el Paseo de la Fama.

Sin embargo, los detalles sobre el personaje que interpretará O'Hara se han mantenido ocultos.

La confirmación llega apenas un día después de que la actriz dejara caer su fichaje por la temporada 2 en Watch What Happens Live con Andy Cohen, donde un fan le preguntó si eran ciertos los rumores de que había estado en conversaciones para un papel.

Tras ello, confesó que guardaba una conexión especial con la producción de HBO Max: "Mi hijo es un decorador de la serie".

Bella Ramsey como Ellie en 'The Last of Us' | HBO Max

La intérprete de 69 años acaba de estrenar Argylle, la comedia de espías de Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Dua Lipa, John Cena o Bryce Dallas Howard.

En cuanto a The Last of Us, no sólo el público la encumbró, ya que también ha recibido durante la temporada de premios múltiples nominaciones a premios como los Globo de Oro o a los Emmy.