Con lágrimas de Pedro Pascal: El primer avance de The Last of Us 2 deja a los fans en shock y con ganas de más

The Last of Us, la aclamada serie de HBO basada en el popular videojuego homónimo ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de un nuevo adelanto de la segunda temporada.

En este avance inicial observamos a Pedro Pascal como Joel, siendo interrogado sobre el paradero de Ellie (Bella Ramsey) por un personaje interpretado por Catherine O'Hara, combinando varias escenas de acción que veremos en la nueva temporada.

Tras el final de la primera temporada, los fans de la serie, especialmente aquellos que no están familiarizados con el videojuego, se han estado preguntando qué ocurrirá en la continuación de la historia y que actores darán vida a los nuevos personajes que se incluirán en la trama, como Kaitlyn Dever, quien se confirmó que interpretará a Abby en la segunda temporada.

El adelanto de la nueva temporada ya nos ha ofrecido un primer vistazo de Isabella Merced como Dina, quien en el videojuego se convierte en el interés romántico de Ellie.

Este primer vistazo de la segunda temporada de The Last of Us ha generado una gran expectación entre los fans, preparándolos para lo que vendrá en 2025. Las nuevas escenas y el nuevo reparto ha intensificado la emoción y la anticipación, dejando a los seguidores ansiosos por descubrir cómo continuará la historia de Joel y Ellie en este fascinante mundo postapocalíptico.