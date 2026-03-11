El actor de Perdidos Matthew Fox revela por qué desapareció de Hollywood cuando estaba en la cima

Matthew Fox fue, durante años, uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias a su papel como Jack Shepard en Perdidos, una de las series más influyentes de los 2000. Sin embargo, tras el final de la ficción en 2010, el actor prácticamente desapareció del foco mediático y dejó de trabajar de forma regular en Hollywood durante más de diez años.

Ahora, a sus 59 años, el actor ha reaparecido en la industria con un nuevo papel en The Madison, el spin-off del universo de Yellowstone creado por Taylor Sheridan.

Fox ha hablado ahora sobre su largo parón profesional durante el estreno en Nueva York de la serie, donde ha explicado que la decisión estuvo motivada por su vida personal: "Sentí que era el momento de involucrarme realmente intensamente con mi familia", ha explicado el actor en declaraciones recogidas por Variety.

Fox reconoce que el enorme éxito de Perdidos le obligó a pasar años prácticamente sin descanso entre rodajes, promoción y proyectos cinematográficos: "Me perdí parte de su infancia porque estaba todo el tiempo en el set de rodaje de Perdidos, haciendo películas y promocionándolo todo. Era el momento perfecto para dar un paso atrás y conectar con las personas que más quiero y a las que más me importan en el mundo", ha confesado el interprete.

Tras más de una década lejos de la televisión, el actor comenzó poco a poco a sentir la necesidad de volver a actuar.

Jack Shephard (Matthew Fox) en Lost (Perdidos) | ABC Studios

Fox regresó a la pequeña pantalla en 2022 con la serie Last Light, su primer papel televisivo desde el final de Perdidos. Posteriormente apareció en la comedia C*A*U*G*H*T: "Extrañaba un poco contar historias", ha reconocido el actor sobre su regreso.

Esa sensación terminó de convencerlo cuando el productor Taylor Sheridan lo contactó para participar en The Madison, un nuevo capítulo dentro del universo televisivo de Yellowstone.

Matthew Fox en la premiere de The Madison | Cordon Press

Fox asegura que no dudó demasiado en aceptar la propuesta, marcando así su regreso a la industria después de uno de los retiros más largos y comentados de una estrella de televisión en los últimos años.