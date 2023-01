'Outlander' confirma que el final de la serie será la temporada 8 pero anuncia su precuela, 'Blood of My Blood'

La temporada 6 de 'Outlander' se estrenaba la primavera pasada y en junio se inició el rodaje de la temporada 7 pero lo que nadie esperaba es que Starz TV anunciara que la temporada 8 es el final de la serie, ya que la ficción basada en las novelas de Diana Gabaldon cuenta con 10 libros.

De esta forma sólo quedan dos temporadas más de 'Outlander'. La temporada 7 está prevista que se estrene el próximo verano, puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba. Mientras que de la temporada 8 todavía no se sabe fecha de estreno.

La temporada 7 constará de 16 episodios en total ya que cuenta con más capítulos debido a que la sexta entrega se tuvo que recortar debido a la pandemia del coronavirus.

Por su parte la temporada 8 tendrá 10 episodios en total y, por fin, descubriremos el final de Claire y Jamie Fraser.

Kathryn Busby, presidenta de programación original de Starz, ha dicho: "Durante casi una década, 'Outlander' se ha ganado los corazones de la audiencia de todo el mundo y nos complace llevar la épica historia de amor de Claire y Jamie a una conclusión adecuada. Pero antes de cerrar este capítulo, hay mucho de su apasionante historia para contar en el transcurso de 26 nuevos episodios y aún más para explorar este mundo dinámico y su historia de origen. Estamos encantados de continuar asociándonos con Matthew, Maril y Ronald y estamos ansiosos por ver a dónde nos lleva su fascinante narración", según recoge 'DeadLine'.

La buena noticia es que se ha dado luz verde a la precuela de la serie, 'Outlander: Blood of My Blood', donde conoceremos la historia de los padres de Jamie Fraser: "'Outlander: Blood of My Blood' es, en el fondo, una historia de amor", explica Matthew B. Roberts, showrunner y productor ejecutivo.

"Explorará hasta dónde llegará una persona para encontrar el amor en una época en la que el amor se considera un lujo y cuando los matrimonios se hacen estratégicamente, a menudo con fines políticos o financieros. El título es un guiño a la promesa de matrimonio de Jamie Fraser con Claire y habrá varios nombres y caras que los fans de 'Outlander' conocerán y reconocerán. La historia televisiva de Jamie y Claire puede estar llegando a su fin con la octava temporada, pero Diana continúa con su viaje literario en su maravillosa serie de libros y está trabajando diligentemente en el libro diez. Con Jamie y Claire, y ahora Brian y Ellen, todavía hay mucho más por venir en el universo de 'Outlander', y estamos ansiosos por seguir compartiendo estas historias con nuestros fans dedicados".