'Outlander' 6x02: Claire, acusada de brujería y Marsali da a luz entre sus problemas con Fergus

La temporada 6 de 'Outlander' sigue su curso y el segundo episodio de la entrega, llamado 'Lealtad', ya se ha estrenado.

Si no vas al día con la temporada 6 de la serie te recomendamos que no sigas leyendo ya que en la noticia relataremos los puntos más importantes que han acontecido en la capítulo.

Jamie Fraser como agente indio en 'Outlander'

En el primer capítulo de la temporada 6 vimos como Jamie se proclamaba agente indio después de ver que el gobernador iba a nombrar a Richard Brown. Su papel es mediar con el pueblo cherokee para saber cuál será el bando que tomen en la Guerra de Independia Americana.

El jefe pájaro pide armas para su pueblo en la guerra. Jamie le comenta que sopesará la petición pero después muestra ante Claire su miedo por si está armando a u potencial enemigo.

Entonces Jamie pregunta a Claire sobre cuál fue la postura de los indios en la guerra pero no sabe darle una respuesta concreta ya que su conocimiento no llegaba hasta ese nivel.

Es entonces que Jamie decide no darle las armas, una decisión que enfada al joven Ian quien recrimina a su tío que ellos merecen cualquier oportunidad para defenderse: "Si no los ayudas lo haré yo", afirma retando a Jamie.

John Bell como el joven Ian en 'Outlander' | Starz TV

De esta forma Ian acude a su prima Bree para que le cuenta qué pasara con este pueblo tras el final del enfrentamiento. A lo que Brianna le comenta que no contarán con ellos cuando se formen los Estados Unidos de América: "Les harán vivir lejos de sus hogares ancestrales. Los indios sufrirán por ellos con la llegada de otros colonos", dice.

Después, el jefe pájaro se presenta en Fraser's Ridge para preguntar a Jamie si le ha transmitido su petición de armas a su rey. Él contesta que ha decidido que no. Jamie le dice que debe confiar en él que es lo mejor: "Volveremos a vernos matador de osos", se despide.

En medio de este contexto Ian le confiesa a Marsali que él tuvo un hijo con una mujer Mohicana, una conversación que escucha Jamie, aunque su sobrino no da más datos.

Es entonces que Jamie recapacita y decide escribir una carta para pedir las armas para los cherokees: "Si es el gobernador Martin lo cree conveniente los cherokees tendrán sus armas para hacer con ellas lo que quieran. Asi que le daré la carta al mayor McDonalds antes de que se vaya.

Jamie revela a Claire que ha sido conocer la verdad de Ian lo que le ha hecho cambiar de opinión: "Lucha con ellos porque son su familia. Su lealtad es para ellas y la mia es para él. Pase lo que pase", termina diciendo.

Marsali da a luz y problemas con Fergus

Claire acude a casa de Marsali para revisar cómo va todo con el embarazo, momento en el que descubre que tiene más moratones en su cuerpo.

La doctora pregunta a Marsali si está teniendo problemas con Fergus, si su marido la pega. Entonces Marsali dice que han tenido varios enfrentamientos porque Fergus se siente culpable por todo lo que le pasó a ella y a Claire con el ataque de Lionel ya que no pudo defenderlas.

Fergus atraviesa una situación complicada en la que se ha ausentado del núcleo familiar y se ha dado a la bebida.

Fergus y Marsali en 'Outlander' | Starz TV

Poco después Marsali se pone de parto y Roger va en busca de Fergus, a quien encuentra borracho y reacio a acudir en busca de su esposa: "Lamentarás si no estás allí", le dice el marido de Brianna.

Entonces Fergus recapacita y va en busca de su esposa a quien le pide perdón. Entonces Marsali le dice que tiene miedo de morir: "Fergus creo que me voy a morir. Siempre lo crees, muchas mujeres lo creen. Sí pero porque muchas mueren. Tú no, no lo permitiré", es la conversación que tienen".

Marsali consigue tener un parto con éxito y nace su bebé al que han llamado Henry Christian. Fergus coge en brazos a su hijo pero se percata de algo y se va corriendo de la habitación.

Entonces Claire le da su hijo a Marsali y le dice que ha nacido con enanismo. Entonces la madre abraza a su pequeño entre sus brazos y sonríe diciendo: "Es precioso".

Claire revive su trauma y empiezan sus problemas con Tom Christie

Tom acude a la consulta de Claire para curarse una herida que tiene en la mano. Momento en el que la doctora le dice que debería operarlo de la otra mano donde tiene unos dedos inmóviles. En esta conversación se empizan a ver las primeras discrepancias entre ambos ya que Tom considera que una mujer no debería dar su opinión.

Junto a ellos está Malva, la hija de Tom, quien siente curiosidad por aprender medicina al lado de Claire. Aunque vive sometida a la voluntad de su padre.

Más tarde Claire revela a Jamie que Tom le dijo en la iglesia que se está construyendo que no volviera a ensombrecer las puertas de la iglesia y que algunos de los nuevos colonos creen que soy una bruja. Ya que atendió a la señora Wilson, quien resucitó en su propio entierro.

Claire y Jamie Fraser en la iglesia en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

Jamie muestra entonces su preocupación porque la iglesia esté en manos de Tom ya que la podría convertir en un arma de guerra. Así, decide ir a hablar con él y le pide que la iglesia sea

Jamie se enfada al saber este despropósito por parte de Tom y decide ir a la iglesia para decirle que el templo sea un lugar de reunión donde todos puedan entrar: "Todo hombre, mujer y niño. Y mi esposa también", le dice de forma autoritaria.

Para después amenazarlo: "Si escucho que alguien vuelve a acusarla de brujería..."

Por otra parte Claire ha tenido algunos episodios de pánico donde ha revivido algunos momentos de la violación que sufrió de Lionel Brown. Un trauma que sigue teniendo y que intenta evadir tomando su propio anestésico (eter) para tratar de olvidar.

Seguro que te interesa:

Sam Heughan habla del futuro de 'Outlander' sin Jamie mientras revela que sabe el final de la serie