'Outlander': Jamie y Claire, cara a cara ante su nuevo peligro en el 6x01

Casi dos años después se ha puesto fin al droughtlander más largo de la historia con el estreno de la temporada 6 de 'Outlander'. ¡Cuidado si no has visto el 6x01 ('Ecos') no sigas leyendo ya que contiene spoilers!

'Outlander' nos presenta a Claire y Jamie poco tiempo después del final de la temporada 5 donde la doctora fue violada en grupo después de ser raptada por Lionel Brown.

El personaje de Caitriona Balfe dice estar mucho más recuperada del abuso que sufrió, tal y como ella mismo manifiesta a su hija, Brianna, y a su marido, quien la acompaña a todas las visitas médicas que tiene que realizar en el día.

Pero, aunque Claire intenta estar fuerte parece que tarde o temprano veremos cómo los demonios de este trauma salen en episodio posteriores.

Claire se centra en la medicina

Así, una de las herramientas que ha encontrado Claire para sobrellevar todo lo que le ha pasado ha sido centrarse en su clínica y la investigación que hace día a día para lograr nuevas formas de disminuir el dolor de sus pacientes.

Si ya en la temporada 5 fuimos testigos como la médico era capaz de dar con la composición de la penicilina. Ahora, Claire está buscando crear un éter anestésico con el que poder dormir a quien necesite una intervención.

De esta forma, Jamie se encuentra a su mujer inconsciente en la cama después de probar el anestésico que ha logrado hacer. Algo que asusta profundamente al montañés ya que pensaba que Claire había muerto.

Sam Heughan y Caitriona Balfe como Jamie y Claire Fraser en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

La historia de Tom Christie y Jamie Fraser en Ardsmuir

Es a través de un flashback que descubrimos cómo Jamie y Tom Christie se conocen 20 años antes en la prisión de Ardsmuir. Allí, vemos que Jamie, conocido como 'MacDubh', y Tom no son del todo amigos.

Christie se presenta como un preso muy cercano a los soldados ingleses mientras que Jamie siempre se pone del lado de los más débiles.

Entonces vemos las primeras asperezas entre los dos personajes. Aunque, en principio, sin que llegue la sangre al río.

La religión, un punto de confrontamiento

La presentación de la familia Christie se produce al aparecer Tom en Fraser's Ridge buscando a Jamie. Es Roger quien lo atiende y le abre las puestas del rancho al comentarle que es un conocido del soldado.

Pero la cara de Jamie se vuelve blanca al ver a su antiguo compañero de celda en su casa en Carolina del Norte. Jamie y Claire deciden acogerlos en sus tierras, aunque muestran su preocupación.

Y es que, desde el primer momento vemos como uno de los principales puntos de confrontación será la religión. Tom es una personaje muy religioso pero es protestante, mientras que Jamie es católico.

Tanto es así, que Tom llama la atención de Fraser al ver que no hay una iglesia en el cerro. Además, también se descubre que Christie es masón.

"La gente que conoce los libros es muy consciente de lo que representan los Christies para Claire y Jamie, y para 'Outlander' en general", afirma Vlahos a Digital Spy.

"Hay casi un efecto de bola de nieve con los Christies, donde hacen una cosa que luego conduce a otra cosa, que luego conduce a la angustia, la destrucción y la carnicería...".

Malva y Allan Christie, los hijos de Tom

Por último, conocemos a Malva y Allan, los dos hijos de Tom Christie. Ambos han sido educados en la rectitud estando muy por encima de todo los valores religiosos.

Pero, parece ser que sus hijos mostrarán otras inquietudes diferentes. Así, vemos como Malva tiene una gran curiosidad por saber mucho más de ciencia y va en busca de Claire a su consulta.

Malva, Thomas y Allan Chirstie en 'Outlander' | Straz TV

Por otra parte, Allan queda en evidencia tras descubrirse que ha robado un cuerno de pólvora a los hombres de Richard Brown dejando en evidencia a su padre: "Es el comienzo de un efecto dominó masivo en Ridge, y desde esa escena en adelante, Allan molesta a muchas personas", dice Vlahos a Digital Spy .

"Rápidamente nos damos cuenta de que es bastante travieso, rebelde, tiene un lado juguetón y está buscando hacerse un hueco en Fraser's Ridge, tratando de salir de la sombra de su padre y convertirse en el hombre que cree que es, y al hacerlo en los primeros dos episodios, está tratando de forzar su camino para tener su propia identidad".

